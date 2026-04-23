Iako sin Margaret Tačer nesmotrenim ponašanjem i kršenjem zakona više puta dovodio u pitanje njen opstanak na vlasti, ona je svesno rizikovala i ugled i položaj kako bi se uvek našla pri ruci svom "omiljenom detetu", što je jedan od poteza koje joj mnogi Britanci do dana današnjeg nisu oprostili.

Pristalice su bile ubeđene da ona nikada ne može da pogreši, a protivnici da nikada ne može da bude u pravu. Činjenica je da nije imala previše sreće ni sa onima koji su je obožavali, ni sa onima koji su je prezirali. Koliko je Margaret Tačer bila uticajna dovoljno govori podatak da je Veliku Britaniju oblikovala više od bilo kog drugog političara iz posleratnog perioda. Kada je 1979. došla na čelo Vlade, njen stav bio je gotovo pobunjenički. Kada je 1990. napustila Dauning strit, taj stav postao je – opšteprihvaćena mudrost.

Čuvena "Tačerka" bila je živi dokaz da odabrani pojedinci zaista imaju moć da promene tok istorije. I dugo posle odlaska s mesta premijera mnogi su je doživljavali kao "svetionik budućnosti". Verovali da je drugi Čerčil. Kako god bilo, "tačerizam" je postao trajna stvarnost moderne Britanije, jer joj je, osim sijaseta dobrih stvari, ostavio i mnoštvo komplikovanih problema s kojima su se mučili svi koji su na tu funkciju došli posle "Čelične lejdi".

"Mogao je da prodaje sneg Eskimima"

Kao žena konzervativnih i tradicionalnih shvatanja, verovala je da je porodica svetinja. Sa biznismenom Denisom Tačerom, s kojim je bila u braku više od pola veka, imala je blizance. Dok je ćerka Kerol postala ugledna novinarka, sin Mark pravio joj je probleme kad god je stigao. No, on je, i zvanično, važio za omiljeno dete. Razmaženi mamin sin kojem nije nalazila manu, iako ju je više puta javno osramotio.

"Mogao je da prodaje sneg Eskimima i pesak Arapima", oduševljeno ga je hvalila, mada uopšte nije bio toliko sposoban. Ni blizu. Ipak, Mark je bio njena najveća slabost, Ahilova peta, koja je svaku priliku koristila da joj naruši ugled i reputaciju.

Čak i kada je postala premijerka, najmoćnija žena u Britaniji posle kraljice Elizabete, Margaret je ručno prala Markove košulje, pažljivo ih peglala i uredno slagala. Kerol je kasnije pričala da je to očigledno favorizovanje bilo veoma bolno. "Možda ne bih baš mogla da kažem da nisam bila voljena, ali nikada nisam osećala da sam ispunila očekivanja", rekla je za "Independent".

No, ljudi iz najbližeg okruženja plašili su se da stalni pokušaji da mu pruži podršku, čak i kada je bila svesna da greši, ugrožavaju njen položaj, kontrolu i moć. Kada je jednom prilikom Mark pitao sekretara za štampu, ser Bernarda Ingama, kako može da pomogne majci da pobedi na izborima 1987, odgovor je bio sažet i odsečan: "Napustite zemlju".

Ekstremni hobi "sirotog malog bogataša"

Mark i Kerol rođeni su 15. avgusta 1953, iste godine kada se njihova majka, hemičarka koja je gajila jake političke ambicije, kvalifikovala za advokata. Pre nego što su krenuli u školu, Margaret je već bila uvažena članica Parlamenta.

Dok je njegova sestra bila učenik generacije, s jasnom željom da jednog dana postane uspešan novinar, Mark nije voleo školu. Kasnije, na ekonomskom fakultetu, jedva je dobijao prelazne ocene. Kada je konačno diplomirao preselio se u Hong Kong, gde je 1977. osnovao kompaniju. No, kako se nije baš vešto snalazio sa vođenjem poslova, firma je često zapadala u finansijske probleme.

Uz to je imao i ekstremni hobi koji je roditelje izluđivao – obožavao je auto trke. Na mnogima je i učestvovao. Omiljena mu je bila najstarija i najprestižnija, "24 časa Le Mana", svojevrsni test izdržljivosti. Tokom one održane 1980. godine uništio je svoj skupoceni automobil, ali je iz gomile gvožđa koja je ostala od vozila nakon sudara izašao bez ijedne ogrebotine.

Nekoliko meseci ranije, Mark je shvatio da bi mogao da iskoristi uticaj svoje majke, koja tek što je stigla na čelo Vlade. Pristao je da bude zaštitno lice japanske tekstilne kompanije, koja je, zauzvrat, sponzorisala njegovu firmu. Priča je u Britaniji dočekana na nož. Baš u tim trenucima u zemlji je bujala nezaposlenost u ovom sektoru, pa je Nacionalni sindikat krojača i tekstilnih radnika ovaj potez premijerkinog sina nazvao "bestidnim", jer je reklamirao odeću druge države u vreme kada je više od 15.000 ljudi ostalo bez radnih mesta.

Misteriozni nestanak u pustinji

Kada se prašina slegla, vratio se svojoj strasti – vrelim gumama i reli stazama. Ovog puta odlučio se za trku "Pariz–Dakar", skoro deset hiljada kilometara puta kroz neke od najnegostoljubivijih predela na svetu, u severnoj Africi, koja je počela 1. januara 1982. No, devetog dana trke, Mark, njegova suvozačica En-Šarlot Verni i mehaničar izgubili su se s radara. Nestali su negde u Alžiru, blizu granice sa Malijem. Usred Sahare.

Margaret je kasnije priznala da joj je srce stalo kada je dobila informaciju. "Čelična lejdi" tada je prvi put sa sebe skinula teški oklop i pokazala koliko je ranjiva. Toliko se potresla, da je otkazala sastanak na visokom nivou sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i danima nije izlazila iz rezidencije u Dauning stritu broj 10. U tim teškim trenucima, neumoljiva premijerka je prvi i poslednji put zaplakala u javnosti.

Sve vreme je bila na vezi sa britanskim ambasadorom u Alžiru. Pošto nije mogla da čeka, pokrenula je veliku međunarodnu akciju spašavanja u kojoj su učestvovali francuski avioni, spasilački helikopter RAF-a i alžirsko ratno vazduhoplovstvo. Mark i njegov tim pronađeni su šest dana kasnije u vreloj pustinji, sa jednom flašom vode. Arogantno je slegnuo ramenima i odbio da se zahvali vojnicima koji su ga spasili, rekavši da su mu potrebni "samo pivo, sendvič, kupanje i brijanje" da bi se vratio na put.

Međutim, pre toga su proslavili uspešan kraj spasilačke misije, ne plativši ogroman račun koji su napravili za večeru i piće – malo bogatstvo u siromašnoj zemlji. Kasnije je Mark sa ocem odleteo u London avionom alžirskog predsednika, a Margaret je iz svog džepa sve platila. No, to je bila tek uvertira u čitavu zbirku problema...

"Najbolje bi bilo da odmah napusti zemlju"

Mark je kasnije u Omanu osnovao konsultantsku kompaniju na ime svoje majke kako bi obezbedio ugovor vredan nekoliko stotina miliona funti. Kada je priča razotkrivena, vlasti u toj državi opružili su Margaret Tačer da je iskoristila svoj položaj kako bi izvršila uticaj na visoke vladine zvaničnike i pomogla firmi svog sina. Savetnici su joj predložili da bi bilo najbolje za sve da Mark odmah napusti zemlju.

Otišao je na drugi kontinent, u Dalas, gde je 1984. oženio milionerku Dajanu Burgdorf. Ali, posle nekoliko godina, bogata Teksašanka shvatila je s kim ima posla. "Bio je megaloman koji je uništavao ljude oko sebe. Umeo je da upadne u kuhinju restorana ako mu je hrana kasnila ili da zamoli jednog od majčinih telohranitelja da ode da mu kupi flašu mleka. Da ne govorim o brojnim neverstvima i sumnjivim poslovnim aferama", pričala je Dajana, koja je s Markom dobila dvoje dece.

"Bio je neverovatno sebičan i pohlepan. Uvek su njegove potrebe bile na prvom mestu, za porodicu nije previše mario", rekla je za "Independent" 2008. godine.

Trgovina oružjem, planiranje puča i ostale malverzacije

Bilo je i drugih poslova u kojima je Mark pokušao da iskoristi uticaj moćne majke, uključujući trgovinu oružjem u Saudijskoj Arabiji i pokušaj državnog udara u Ekvatorijalnoj Gvineji koji je organizovala grupa britanskih biznismena. Uhapšen je kada su vlasti ove zemlje u Centralnoj Africi utvrdile da je prebacio 300.000 dolara plaćenicima koji su planirali puč. Nakon što se izjasnio krivim, dobio je kaznu zatvora – četiri godine uslovno, i uz to morao da plati više od pola miliona dolara.

Imao je i neraščišćenih računa sa Poreskom upravom zbog neplaćenih taksi na prihode preduzeća. Iz tih razloga često je menjao adrese i kontinente. Tako je 2003, dok je živeo u Kejptaunu, posle očeve smrti preuzeo naslednu titulu i postao ser Mark Tačer.

Kada je, deset godina kasnije, preminula i Margaret, vratio se u London. Na kratko, jer su u javnost i medije procurela dokumenta sa informacijama o ofšor kompanijama nekih od najbogatijih ljudi na svetu, koji su angažovali panamsku advokatsku firmu kako bi zaštitili svoju imovinu.

U međuvremenu se ponovo oženio. Njegova druga supruga postala je Sara-Džejn Klemens Rasel, s kojom je stupio u brak 2008. Iako se njegovo ime i dalje povremeno pojavljuje u britanskoj štampi, uglavnom u negativnom kontekstu, navodi se i da Mark sad već ima unuke, da su poslovne malverzacije samo ružna prošlost i da živi između Marbelje i Barbadosa. U Londonu ga retko viđaju.

