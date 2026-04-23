Slušaj vest

Drugi deo kultnog filma "Đavo nosi Pradu" promoviše se ovih dana širom sveta, nakon Njujorka organizovana je sinoć promocija u Londonu, u susret prvom maju kada će se nastavak čuvenog filmskog ostvarenja naći u bioskopima.

Glavne zvezde filma "Đavo nosi Pradu", Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči priredili su još jedan modni spektakl u znaku crvene, crne i bele boje. Besprekornu modnu usklađenost glumačke postavke primetili su i oni koji ne prate toliko modu - toliko je bila izražena.

En Hatavej koju je nedavno magazina People proglasio za najlepšu na svetu, blistala je u Versace haljini. Strukturirani gornji deo crne haljine krase providni delovi na stomaku, a prelepa kreacija izrađena je od baršunaste tkanine sa šlepom. Čuvena glumica srela se na crvenom tepihu sa dojučerašnjom kreativnom direktorkom pomenutog legendarnog brenda Donatelom Versače.

A dok je davala autograme fanovima, jedan od njih joj je poklonio Svetu knjigu islama, Kuran. Glumica se srdačno zahvalila na tome.

En Hatavej je nedavno tokom intervjua, dok je odgovarala na pitanje kako prihvate godine, upotrebila reč "inshallah".

U pitanju je arapska reč koja u prevodu na srpski jezik znači "ako Bog da". Reč je česta u svakodnevnom govoru među muslimanima, ali se koristi i šire u kulturama koje su pod uticajem islama. Pretpostavlja se da je upravo zbog tog izraza dobila na poklon Kuran.