Opra Vinfri danas je jedna od najmoćnijih žena šoubiznisa, a njeno bogatstvo ce procenjuje na oko 3 milijarde dolara. Međutim, njen put do slave i uspeha prožet je veoma bolnim životnim periodima. Voditeljka je proživljavala nasilje i gubitke koji su joj se zauvek urezali.

Opra Vinfri na Nedelji mode u Parizu 2026 Foto: DPTIG / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Detinjstvo obeleženo siromaštvom i nasiljem

Rođena 29. januara 1954. godine u saveznoj državi Misisipi, Opra Gejl Vinfri odrasla je u teškim uslovima. Njena majka, Vernita Li, rodila ju je veoma mlada, a ubrzo potom otišla da radi u Milvokiju, ostavljajući je na čuvanje baki.

Detinjstvo kod bake bilo je daleko od bezbrižnog. Opra je kasnije otvoreno govorila o fizičkom nasilju koje je trpela, prisećajući se bolnih trenutaka koji su ostavili dubok trag na njeno odrastanje.

"Išla sam do bunara po vodu i nosila je u kanti. Baka je kroz prozor videla da se igram s prstima u vodi i to joj se nije svidelo. Izbičevala me toliko jako po leđima da sam imala masnice koje su krvarile", ispričala je voditeljka tokom gostujućeg predavanja na univerzitetu Ball State 2012. godine.

"Zatim se uzrujala i jer sam svoju nedeljnu haljinu uprljala krvlju i opet me istukla", dodala je.

Tajne koje su je progonile

Sa samo devet godina doživela je traumatično iskustvo kada ju je silovao stariji rođak. Nažalost, to nije bio jedini takav slučaj – zlostavljanje se nastavilo i od strane drugih osoba iz njenog okruženja.

Godinama je ćutala o svemu, noseći teret u sebi. Sa trinaest godina odlučila je da pobegne od kuće, pokušavajući da pronađe izlaz iz teške situacije.

Bolni gubitak koji je promenio sve

U četrnaestoj godini suočila se sa još jednim teškim iskušenjem – trudnoćom koju je dugo skrivala. Kada je konačno skupila snagu da to saopšti ocu, ubrzo je usledio prevremeni porođaj.

Dečak kojeg je rodila preminuo je nakon nekoliko nedelja, što je bio jedan od najtežih trenutaka u njenom životu.

Foto: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Put ka televizijskom vrhu

Prekretnica dolazi 1984. godine kada počinje da radi na lokalnoj televiziji u Čikagu. Njena harizma, iskrenost i sposobnost da se poveže sa publikom brzo su je izdvojile.

Već 1986. godine pokrenut je čuveni The Oprah Winfrey Show, koji je trajao punih 25 godina i postao jedan od najuticajnijih televizijskih formata svih vremena.

Tokom karijere ugostila je brojne svetske zvezde, ali i otvorila teme o kojima se ranije retko govorilo. Posebno se pamti intervju sa Prince Harry i Meghan Markle, koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti.

Ljubav koja traje decenijama

Na privatnom planu, Opra je tokom života imala više veza, ali je od 1986. godine u stabilnom odnosu sa Stedman Graham. Vereni su od 1992. godine, ali nikada nisu stupili u brak niti su dobili decu