Madona je u subotu uveče napravila iznenadno pojavljivanje u gejklubu u Zapadnom Holivudu The Abbey.

Događaj je bio je najavljen kao „Club Confessions Los Angeles“, uz di-džejeve Stjuarta Prajsa (producenta Madonninih albuma „Confessions“), Romi i Meza Montija. Manifestacija je ujedno bila i rođendanska proslava vlasnika kluba Tristana Šukrakta.

„Zdravo, deco, mama je ovde da vas spasi“, rekla je Madona kada se pojavila u DJ kabini pored Stjuarta Prajsa oko 1 sat ujutru u nedelju. „Da li ste spremni da plešete za mene? Hajde, vidimo se na plesnom podijumu. Ajmo gejevi, hajde! Ne izneverite me, gejevi.“

Madona sa dečkom u gej klubu Foto: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Gej za gejeve“, rekla je dok je podigla ruku u vazduh i uzviknula: „Vuu!“

Dok je igrala, publika je više puta skandirala „Madona“.

Madona je pevala u mikrofon dok je Prajs puštao njen novi singl „I Feel So Free“ sa predstojećeg albuma „Confessions on a Dance Floor: Part II“.

Pevačica Adison Rej, koja je pokušala da ostane neprimećena noseći crnu masku u obliku mačjih očiju, igrala je sedeći na ivici DJ kabine. U publici su viđeni i Lili Alen, Džulija Foks, Kevin Hjuven iz CAA agencije, zvezde „RuPaul’s Drag Race“ Symone and Eureka, Sam Asgari (bivši suprug Britni Spirs) i Tori Speling.

Madoni se u kabini pridružio i njen dečko, fudbaler i model Akeem Moris, kao i njena agentkinja iz CAA Maha Dakil.

Plesni podijum je bio prepun, a neki gosti su postajali agresivni, gurajući se kako bi se približili DJ kabini. U jednom trenutku žena je prosula piće na muškarca dok su razmenjivali reči. Obezbeđenje je ispratilo najmanje jednog gostа iz kluba zbog neprimerenog ponašanja.

Madona, međutim, nije delovala kao da primećuje incident.

U jednom trenutku povela je masu u skandiranju: „Nema ničega što ne možemo da uradimo“, a zatim dodala: „Da, mamu mu, nema ničega što ne možemo da uradimo.“

Publika je poludela kada je Prajs pustio prve taktove njenog hita iz 2005. godine „Hung Up“, sa prvog albuma „Confessions“.

Njen nastup je trajao oko 30 minuta, a završila ga je čestitkom za rođendan Šukraktu: „Hoćemo li da mu skinemo pantalone i da ga udarimo po zadnjici?“ pitala je.

Šukrakt je ostao potpuno odeven dok ga je Madona šaljivo udarila po zadnjici, dok su ona i publika pevali „Srećan rođendan“.

Događaj je organizovala Šukraktova kompanija Mistr, koja se bavi PrEP proizvodima.

Madona sa dečkom u gej klubu Foto: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Madonino pojavljivanje dolazi nešto više od nedelju dana nakon što se pridružila Sabrini Karpenter tokom njenog nastupa na festivalu Koačela.

Njen album „Confessions on a Dance Floor: Part I“ objavljen je 2005. godine. „Part II“ izlazi 3. jula. Njen menadžer Gaj Oziari rekao je da još nije sigurno da li će ići na turneju, ali je kasnije pojasnio da će Madona ponovo ići na turneju, iako planovi još nisu definisani.

