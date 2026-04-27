Kardio-hirug sa kojim je princeza Dajana bila u tajnoj vezi i zbog kog je htela da pređe u islam, kako bi mogla da se uda za njega, posle mnogo godina pojavio se u javnosti. Doktor kojeg je najvoljenija princeza svih vremena šifrovano nazivala "Gospodin divni" napustio je Veliku Britaniju i preselio se u domovinu.

Hirurg dr Hasnat Kan, u kog se princeza Dajana strastveno zaljubila pre nego što će upoznati Dodija Al Fajeda, preselio se u Pakistan, gde je prvi put posle mnogo godina fotografisan. Dr Hasnat Kan je od Dajane dobio nadimak "Gospodin divni", jer je bila očarana nežnim i briljantnim doktorom. Pričalo se da je on bio jedini muškarac kog je zaista volela, te da je zbog ljubavi prema njemu htela da pređe u islam.

Princeza Dajana imala je dvogodišnju romansu sa hirurgom rođenim u Pakistanu, koji je postao njena tajna "srodna duša" nakon što ga je upoznala u bolnici Royal Brompton u Londonu. Sada je objavljeno da se dr Kan vratio u zemlju svog rođenja kako bi vodio jednu bolnicu za kardiovaskularne bolesti. On je dekan Instituta za kardiologiju Džina u gradu Lahoreu.

Dr Kan je uvek izbegavao pažnju javnosti i poslednjih godina je neumorno radio kao kardio-torakalni hirurg u bolnicama Basildon i Thurrock u Eseksu, živeći sa svojom drugom suprugom i njihovom malom ćerkom. Dr Kan je ove nedelje fotografisan u Pakistanu na sastanku sa glavnom ministarkom Pandžaba, Marijam Navaz, dok je preuzimao novu funkciju upravljanja bolnicom za kardiovaskularne bolesti u Lahoreu. Pretpostavlja se da će nastaviti da povremeno dolazi u Veliku Britaniju radi konsultacija, dok u Pakistanu postavlja novu bazu. Bolnica navodi da je i dalje zaposlen tamo i da još nije potpuno prešao u Pakistan.

Dr Kan je ranije izgradio odeljenje za srce blizu Dželuma, grada u Pakistanu gde je rođen, i uvek je deo godine provodio lečeći siromašne ljude potpuno besplatno.

Hasnat Kan, Marjam Navaz Šerif

Ko je doktor kojeg je princeza Dajana volela?

Rođen 1958. godine, završio je ranu medicinsku obuku pre nego što se preselio u Britaniju, gde je izgradio uglednu karijeru kardiologa u bolnici Royal Brompton, specijalizovanoj za bolesti srca i pluća. Usavršavao se kod svetski poznatog transplantacionog hirurga Sir Magdija Jakuba. Godine 1995, princeza Dajana posetila je prijatelja koji je u toj bolnici bio na lečenju, kada je započela nežno prijateljstvo sa dr Kanom koje je kasnije preraslo u tajnu ljubavnu vezu. Prijatelji ga opisuju kao stidljivog i veoma povučenog čoveka; dr Kan je bio neoženjen i samo dve godine stariji od Dajane kada su se upoznali.

"Jednog dana sam izlazio iz bolnice, a ona je ulazila i povikala mi: 'Ej, gde ideš?'", prisetio se dr Kan pre nekoliko godina u retkom intervjuu za Daily Mail. "Rekao sam da idem kod ujaka u Stratford po neke knjige i izletelo mi je: 'Hoćeš li da pođeš sa mnom?' Ona je pristala, i to je bilo to. Otišli smo tamo, vratili se i pronašli tu divnu povezanost. Bila je u mnogo čemu obična, normalna osoba sa puno topline."

Par je imao neobične sastanke u pabu "Breakspear Arms", nedaleko od bolnice Harefield u Midleseksu, gde je takođe radio.

Upoznala je njegovu porodicu i htela da pređe u islam

Koliko god mu se Dajana dopadala - koja je tada još bila u braku sa princom Čarlsom, iako su bili razdvojeni - dr Kan na kraju nije mogao da podnese pomisao da živi pod reflektorima kao partner najpoznatije žene na svetu.

Hasnat Kan, 1997. godine Foto: Brendan Beirne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbliži prijatelji princeze ranije su govorili o njenoj patnji kada je hirurg okončao njihovu vezu. U februaru 1996. Dajana je upoznala Kanovu porodicu tokom posete Pakistanu, na kojoj je nosila tradicionalni šalvar kamiz - široke pantalone i lepršavu haljinu. Tokom te posete, Dajana je obišla bolnicu za lečenje raka kojom upravlja bivši kriket reprezentativac Imran Kan, dalji rođak Hasnata Kana, i navodno se mnogo trudila da osvoji naklonost ostatka njegove porodice, uključujući i njegovu baku, sa kojom je dugo dopisivala. Pričalo se da su razgovarali o braku i deci, mogućnosti preseljenja u Pakistan, a Dajana ga je čak upoznala i sa svojim sinovima. Navodno je u jednom trenutku bila toliko zaljubljena da je razmišljala o prelasku u islam kako bi mogli da se venčaju.

Opisujući kraj veze, dr Kan je jednom rekao: "Znao sam da neću moći da živim normalan život i da, ako bismo imali decu, ne bih mogao da ih vodim bilo gde niti da radim obične stvari sa njima."

Čak i nakon raskida, ostala je u kontaktu sa Kanovom porodicom. Dr Kan je rekao: "Postoji stotinu 'šta bi bilo da je bilo'. Mogla je da živi srećno, udata i sa još dece, sa mnom ili sa nekim drugim. Moglo je da ode u tom pravcu. Trudim se da ne razmišljam o tome. Sada ništa ne mogu da promenim."

Posle doktora upoznala Dodija Fajeda

Dajana je potom bila sa Dodijem Fajedom - za šta neki veruju da je bio čin nepromišljenosti kako bi izazvala ljubomoru kod dr Kana - što se pokazalo kobnim, jer su princeza i Dodi poginuli zajedno u saobraćajnoj nesreći u tunelu Alma u Parizu 31. avgusta 1997.

Dr Kan, koji je prisustvovao Dajaninoj sahrani u Vestminsterskoj opatiji u septembru 1997, jednom je rekao o njenom nasleđu: "Mnogo je radila. Došla je do toga što je bila zahvaljujući sebi. Nije samo mahala ljudima. Zaista je nešto radila. Sada kada je nema, ostala je ogromna praznina – ostavila je prazninu."

Dok nikada nije govorio o njihovoj vezi dok je princeza bila živa, dr Kan je bio besan kada je 2013. izašao film sa velikim budžetom koji je tvrdio da otkriva pravu priču o njihovoj romansi i da ima njegovu saglasnost. Dr Kan – koji se pojavio i u popularnoj Netfliksovoj seriji The Crown – rekao je za film "Diana", u kojem su glumili Naomi Vots i Navin Endrjuz: "Iz tog filma se vidi da je sve samo pretpostavljeno kako bismo se ponašali jedno prema drugom, i potpuno su pogrešili. Nije bilo nikakve hijerarhije u našoj vezi. Ona nije bila princeza, a ja nisam bio doktor."

Ugovoreni brak, razvod i nova supruga

Nakon Dajanine smrti, dr Kan je nastavio da posvećuje život svom poslu, godinama živeći povučeno u istočnom Londonu. Deset godina nakon Dajanine smrti, dr Kan se oženio Hadijom Šer Ali, Pakistankom poreklom iz avganistanske kraljevske porodice, koja je tada imala 29 godina.

Međutim, njihov dogovoreni brak završio se posle samo 18 meseci. Godine 2017. Daily Mail je otkrio da je ponovo pronašao ljubav nakon što se verio sa Somi Sohail. Par je fotografisan zajedno na humanitarnom balu u Londonu. Događaj je organizovan radi prikupljanja sredstava za "Chain of Hope", organizaciju koja teži da sva deca, gde god da su rođena, imaju pristup kvalitetnoj kardiološkoj nezi u svojim zemljama.

Pričalo se da, od svih muškaraca koji su bili deo Dajaninog života, niko nije pokazao više dostojanstva i diskrecije od dr Kana. Uvek je ignorisao morbidna nagađanja o njenoj smrti i odbijao finansijsku dobit koju je lako mogao ostvariti pisanjem o njihovoj ljubavnoj vezi.

