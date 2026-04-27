Glumačko-pevački par, Nevena Vukeš i njen suprug Marko, ponovo su postali roditelji. Poznata glumica porodila se 25. aprila, a na svet je donela devojčicu kojoj su dali ime Sofija. Porodica već ima četvorogodišnjeg sina Teodora, koji je sa velikim uzbuđenjem dočekao dolazak mlađe sestre.

Mudrost kao životna vodilja

Marko je u razgovoru za hrvatsko izdanje magazina "Gloria" objasnio kako su se odlučili za ime koje se širom sveta smatra jednim od najlepših.

"Razmišljali smo o imenima, gledali kalendare i izabrali ime Sofija, koje znači mudrost. Posebno nas je dirnulo", priznao je on.

Porodila se glumica Nevena Vukeš

Ponosna majka Nevena kroz osmeh je podelila detalje prvog susreta brata i sestre. Teodor je sestru posmatrao sa velikom pažnjom i nežnošću, ali je, prirodno, imao i bezbroj dečjih nedoumica.

"Pažljivo ju je promatrao, tiho joj pričao i nežno je pomilovao po ručicama. Kad smo ostali nasamo, imao je puno pitanja. Najviše ga je zanimalo kako je Sofija izašla iz stomaka“, ispričala je glumica.

U zemljotresu izgubili kuću Sreća koju porodica danas oseća dolazi nakon veoma izazovnog perioda. Naime, nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Hrvatsku, njihov dom je potpuno uništen, zbog čega su punih godinu dana proveli u kontejneru od svega 12 kvadrata. Kroz svoj dokumentarni serijal "Naš novi početak", par je javnosti pokazao kako je izgledao njihov život u privremenom smeštaju u opštini Marija Bistrica. Uprkos teškim okolnostima i crvenoj nalepnici na staroj kući, nisu gubili nadu, već su sami krenuli u izgradnju novog, sigurnijeg doma.

"Reč je o montažnoj kući. Gradimo je sami, uz pomoć Boga i bližnjih. Lepo je raditi s drvetom, ali treba imati puno strpljenja i veštine. Nadamo se da ćemo na proleće moći da se preselimo. Prihvatili smo svoj privremeni dom - kontejner koji nam je opština dodelila nedelju dana nakon zemljotresa. Statičar koji nam je izdao crvenu oznaku i rešenje da kuća više nije za stanovanje, nego je treba srušiti, savetovao nam je da razmislimo o drugoj lokaciji za novu kuću jer je obližnje brdo počelo da se urušava. To nas je podstaklo na brzo delovanje pa smo prošlog leta počeli da gradimo novu kuću“, izjavila je ranije Nevena za magazin Story.

Danas, sa proširenom porodicom i novim životnim poglavljem, Nevena i Marko ostavljaju teške dane iza sebe, uživajući u svakom trenutku sa malom Sofijom i njenim bratom.

