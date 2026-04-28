Nakon vrelih kadrova u seriji "Euforija" Sidni Svini dobila vrtogalvu ponudu od platforme za odrasle
Najnovije scene glumice Sidni Svini u seriji „Euforija” ponovo su zapalile društvene mreže i izazvale veliku pažnju publike. Upravo zbog toga, ova mlada zvezda dobila je nesvakidašnju poslovnu ponudu.
Kako prenosi LADbible, potpredsednik platforme za odrasle CamSoda, Derin Parker, uputio je glumici pismo u kojem joj nudi saradnju vrednu i do 300.000 dolara.
„Prenesite tu energiju na našu platformu”
U pismu koje je upućeno Sidni Svini, Parker ističe da su njeni nastupi u „Euforiji” izazvali ogroman interes javnosti i da bi sličan sadržaj mogao imati još veći uspeh na njihovoj platformi.
„Vaši najnoviji trenuci u ‘Euforiji’ ponovo su digli internet na noge… U ime CamSode, zvanično vam nudimo do 300.000 dolara da tu istu odvažnu energiju prenesete na našu platformu kao istaknuta kreatorka”, navodi se u pismu.
Ponuda uključuje i promociju ličnog brenda
Parker dalje objašnjava da bi ovakva saradnja omogućila glumici veću kontrolu nad sadržajem i direktnu komunikaciju sa publikom.
„Gledajte na to kao na priliku da sve ono što obožavaoci već vole u vašim ulogama podignete na viši nivo, ali na mestu gde vi kontrolišete sadržaj i odnos sa publikom”, istakao je.
On je dodao da bi Sidni Svini imala priliku i da promoviše svoj brend donjeg rublja, čime bi spojila glumačku karijeru i preduzetničke projekte.
„Internet bi vas pratio u stopu”
U završnici pisma, Parker je naglasio da veruje da bi ovakav potez izazvao još veću pažnju javnosti.
„Smatrajte ovo otvorenim pozivom da svoje najkomentarisanije izvedbe pretvorite u najprofitabilnije poglavlje karijere. Sigurni smo da bi vas internet pratio u stopu. Radujemo se vašem odgovoru”, zaključio je.
Za sada nije poznato da li je glumica odgovorila na ovu ponudu.
