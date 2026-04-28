Kraljica Kamila pokazala je da je poput svih nas kada je reč o dugim letovima, dajući iskreno priznanje nakon što su ona i kralj Čarls III stigli u Sjedinjene Američke Države u okviru dugo očekivane državne posete.

Kralj (77) i kraljica (78) sleteli su u bazu Endruz u Merilendu 27. aprila kako bi započeli četvorodnevnu diplomatsku turneju, tokom koje će putovati između Vašingtona, Njujorka i Virdžinije.

Ipak, iako je raspored ispunjen važnim susretima, upravo je jedan mali, iskren trenutak brzo privukao pažnju.

Nakon formalnog dočeka u Beloj kući sa predsednikom Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp, kraljevski par se uputio na vrtnu zabavu u rezidenciji britanskog ambasadora, gde Kamila nije krila da već oseća posledice putovanja.

Govoreći u ambasadorovoj biblioteci tokom predstavljanja vremenske kapsule koja obeležava predstojeću 250. godišnjicu Sjedinjenih Američkih Država, kraljicu su pitali kako je podnela let, a njen odgovor bio je sve iznenadio.

- Pomalo imam džet-leg - rekla je uz osmeh, misleći na petočasovnu vremensku razliku između Ujedinjenog Kraljevstva i istočne obale SAD.

Bio je to trenutak iskrenosti koji je pružio uvid u to da su članovi kraljevskih porodica baš kao i svi drugi ljudi, imaju iste probleme, od glavobolja do nekih stanja poput ovog u kom se našla kraljica.

Domaćin vrtne zabave bio je britanski ambasador u SAD, ser Kristian Tarner, a događaj je okupio oko 600 gostiju iz sveta politike, nauke, održivog razvoja, kreativnih industrija i humanitarnog sektora.

Ova državna poseta dolazi u važnom trenutku, povodom 250. godišnjice potpisivanja Deklaracije nezavisnosti i iako je fokus i dalje na diplomatiji i kulturnim vezama, jasno je da Kamilin lični pristup i dalje ostavlja snažan utisak.

Uprkos džet-legu, kraljica nije gubila vreme u preuzimanju svoje uloge na svetskoj sceni, pokazujući da, čak i nakon dugog leta, dužnost uvek dolazi na prvo mesto.

