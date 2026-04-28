Dženifer Raušet, supruga američkog ministra odbrane Pita Hegseta, našla se na meti podeljenih mišljenja nakon večere Udruženja dopisnika Bele kuće (WHCA). Svečano veče okupilo je neke od najmoćnijih figura u politici, medijima i zabavi u Vašington hotelu, 25. aprila.

Međutim, večeru je obeležio trenutak kada je naoružani muškarac počeo da puca ispred ulaza u dvoranu u kojoj su se u tom trenutku nalazili predsednik Donald Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i mnogi drugi. Među njima su bili i Pit i Dženifer, koji su pre večere sa osmehom pozirali na crvenom tepihu.

Pit Hegset i Dženifer Raušet na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće

Skandal zbog haljine sa Temua

Raušetova je, nakon što su fotografije objavljene javno, neočekivano postala glavna tema na društvenim mrežama, nakon što je kreatorka sadržaja Ela Devi tvrdila da je na svečanu večeru došla u haljini sa Temua.

"Supruga Pita Hegseta nosila je haljinu sa Temua na večeru Udruženja dopisnika Bele kuće (ne šalim se)“, napisala je osamnaestogodišnja influenserka uz fotografiju koja prikazuje par na večeri i sliku haljine na internet prodavnici. Njena objava izazvala je lavinu reakcija, a neki su pisali da je haljina "verovatno iz lokalnog desničarskog butika koji preprodaje stvari sa Temua".

Podeljene reakcije javnosti

"Baš mi je žao nje, suprug joj je prljavo bogat i nije joj kupio lepu haljinu... Mora da ga se reši", bio je jedan od komentara. Neko je pak napisao: "Uznemirena si kad neko nosi dizajnerske haljine, sada si uznemirena jer je kupila haljinu koja je povoljna? Šta mogu da urade da te zadovolje?"

"Bez obzira na to odakle joj haljina, izgledala je divno u njoj", napisao je jedan komentator. Neki su optužili kineske kompanije poput Temua i Šeina za kopiranje dizajna drugih firmi: "Mislim, Temu je verovatno ukrao dizajn nekom drugom", stajalo je u komentaru.

Ela, koja ima nekoliko desetina hiljada pratilaca, odgovorila je na slične komentare i napisala: "'Vah, vah, vah, Temu krade dizajne!' Prvo, dizajn ove haljine originalno je sa Temua/Šeina, drugo – teško mi je da verujem da nije sa Temua s obzirom na to da su joj torbe sa Amazona i Ali ekspresa"

Ela Devi iskritikovala stajling Dženifer Raušet Foto: Printscreen/X/ella devi

Kritike na račun slogana "Amerika na prvom mestu"

Nekoliko komentatora složilo se da Dženiferin autfit nije davao utisak da je "Amerika na prvom mestu", što je slogan koji je dugo zagovarala Trampova administracija, a često ga je ponavljao Hegset.

"Ako si u braku sa tipom kojem je "Amerika na prvom mestu", verovatno bi trebalo da nosiš samo odeću američkih dizajnera, a ne nešto uvezeno iz Kine. Isto se odnosi na Melaniju Tramp, koja krši tradiciju kao prva dama tako što retko nosi odeću američkih dizajnera", pisali su korisnici.

