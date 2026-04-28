Antonio Banderas i Melani Grifit i dalje dele lepe porodične trenutke.

Banderas (65) je u ponedeljak, 27. aprila, na Instagramu podelio fotografiju na kojoj provodi vreme sa bivšom suprugom Melani Grifit (68), njihovom ćerkom Stelom (29) i njenim suprugom Aleksom Grušinskim.

„Divan i zabavan trenutak juče u Los Anđelesu sa mojim zetom Aleksom, mojom ćerkom Stelom i mojom bivšom suprugom i doživotnom prijateljicom Melani Grifit“, napisao je u opisu objave, na kojoj se članovi porodice smeju dok poziraju na kauču i grle se.

Grifitova i Banderas bili su u braku od 1996. do 2015. godine i imaju ćerku Stelu, a Banderas je takođe bio očuh njenom sinu Aleksandru Baueru i ćerkiDakoti Džonson, koje ima iz ranijih veza sa Stivenom Bauerom i Donom Džonsonom, redom. Posebno su Banderas i Dakota (36) ostali bliski i više od decenije nakon što se njegov brak sa Grifitova završio.

Radosna fotografija usledila je nakon nedavnog porodičnog događaja kada su se Stela i njen suprug Grušinski venčali u Španiji, rodnoj zemlji Banderasa, u oktobru 2025. godine.

„Venčanje moje ćerke Stele pretvorilo se u srdačno porodično okupljanje, emotivno, radosno i puno smeha“, napisao je Banderas u objavi koju je tada podelio, a koja je uključivala više fotografija njega i Stele kroz godine. „Hvala svima koji su ovo omogućili.“

Stela je takođe u oktobru podelila više fotografija sa svog venčanja na Instagramu, uključujući i slike na kojima se ona i njen suprug vide sa njenim roditeljima tokom ceremonije. Banderas je uslikan kako nazdravlja svojoj ćerki i zetu čašom vina.

Prijateljstvo

Grifitova i Banderas su održali snažno prijateljstvo nakon razvoda. Grifitova je 2020. godine rekla za People da svakog od svoja tri bivša supruga (uključujući Džonsona i Bauera) smatra prijateljima.

„Volim ih svim srcem. Gledanje stvari koje sakupiš tokom života je bilo zaista zabavno“, rekla je tada.

(Kurir.rs/Najžena)

