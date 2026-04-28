Slušaj vest

Kada je princeza Dajana prisustvovala Met Gali 1996. godine, to je naširoko protumačeno kao njena deklaracija nezavisnosti nakon razlaza sa princom Čarlsom .

Dajana je stigla sa svojom bliskom prijateljicom Liz Tilberis ali je na crvenom tepihu uglavnom pozirala sama što je bila tiha, ali moćna potvrda njene nezavisnosti nakon razvoda. Nosila je teget svilenu „slip” haljinu koju je dizajnirao Džon Galijano za Dior, čime je odlučno iskoračila iz okvira kraljevskih pravila odevanja.

Silueta inspirisana donjim vešom koja je navodno prepravljena kako bi više otkrivala bila je uparena sa njenom kultnom ogrlicom od safira i bisera, istom onom koju je nosila uz svoju čuvenu „haljinu osvete” 1994. godine.

Galijano je prvobitno predložio ružičasti ton za toaletu, ali je Dajana odlučno odbila tu ideju i insistirala na tamnoplavoj boji noćnog neba. Rezultat je bio jedan od Galijanovih prvih „couture” dizajna za Dior: svilena „slip” haljina inspirisana donjim vešom, koja je potpuno odudarala od tradicionalnih kraljevskih pravila odevanja.

Haljina je prvobitno imala korset, koji je Dajana odlučila da ukloni u poslednjem trenutku. Ova mala, ali smela odluka pretvorila je izgled u nešto slobodnije i izazovnije. Uprkos samopouzdanju, Dajana je navodno imala jednu brigu — da bi haljina mogla da postidi njenog sina, princa Vilijama.

Upotpunjen minđušama sa safirima, višerednom ogrlicom od bisera i safira, kao i kultnom Lady Dior torbom, ovaj izgled se dogodio samo nekoliko meseci nakon njenog razvoda i predstavljao je jedan od najjasnijih izraza Dajaninog vraćanja sopstvenog identiteta. Budući da se dogodilo neposredno pre njene smrti, ovo pojavljivanje na Met Gali ostaje jedan od najupečatljivijih trenutaka u istoriji mode.

U to vreme, Dajanina svedena senzualnost šokirala je tradicionaliste, ali gledano iz današnje perspektive, to je označilo prekretnicu u načinu na koji je koristila modu da sama kreira sopstvenu priču.