Hakan Sabandži je apsolutni kralj turskih tabloida. Kao jedan od naslednika Sabandži Holdinga, godinama je važio za neuhvatljivog plejboja.

Njegova veza sa jednom od najlepših turskih glumica, Hande Erčel (Hande Erçel), bila je glavna tema godinama. Ipak, prema najnovijim informacijama iz 2025. i 2026. godine, par je navodno prošao kroz turbulentan period i raskid, praćen glasinama o neverstvu i pritiscima porodice, mada su ih mediji često ponovo povezivali nakon toga.

Prikupljene su tvrdnje o romansama Hakana Sabandžija, jednog od istaknutih imena društvenog života, koje datiraju iz prethodnih godina. Naročito poznat po svojoj vezi sa glumicom Hande Erčel, Sabandžijev privatni život sada je tema diskusija uz hronološku listu.

U objavi koju je pripremila stranica na društvenim mrežama pod nazivom „Da li ste čuli?” (Did you hear?), navedene su veze ovog 35-godišnjeg biznismena koje su dospele u štampu od 2013. godine. Lista uključuje mnoga imena iz visokog društva, sveta mode i umetnosti. Među imenima koja se pominju uz Sabandžija nalaze se poznate ličnosti iz sveta šou-biznisa kao što su: Ajše Ozjilmazel, Aslišah Alkočlar, Didem Sojdan, Hadise, Merve Bolugur, Dila Tarkan, Ajgun Ajdin, Rabija Sojturk...

Sabandžijev privatni život, koji često dolazi na dnevni red zbog dugotrajnih veza i tvrdnji o kratkotrajnim flertovima, nastavlja da bude tema razgovora u krugovima visokog društva.

Ko je Hakan Sabandži?

Hakan Sabandži (35) je član porodice Sabandži, jedne od vodećih industrijskih porodica u Turskoj, biznismen i član Upravnog odbora Densa holdinga (Densa Holding). Kao jedno od troje dece Omera i Arzu Sabandži i pored braće Hadžija i Kerima Sabandži se ubraja u poznate ličnosti visokog društva.

Nakon što je osnovno i srednje obrazovanje završio u Istanbulu, otišao je u SAD na studije ekonomije i diplomirao na Univerzitetu u Kaliforniji. Radi kao član upravnog odbora u porodičnoj kompaniji Densa holding, gde je angažovan u oblastima investicija, finansija i strateškog upravljanja.

Prema procenama iz 2026. godine, njegovo lično bogatstvo kreće se u opsegu od oko 100 miliona dolara.

