Aleksa Balašević i njegova žena Nikolina danas su dobili drugo dete, sina kome su dali ime Đorđe po Aleksinom ocu, slavnom kantautoru Đorđu Balaševiću.

Aleksa nije skrivao emocije te je odmah i zahvalio doktoru koji je pomogao da se njegov naslednik rodi i da porođaj protekne u najboljem redu:

"Ma, šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan?", piše u objavi Alekse Balaševića.

"Drugi put dočekuješ našu Decu Neba", dodao je na Instagramu u objavi.

Aleksa i lekar su se čvrsto grlili, dok je jasno koliko je sinu čuvenog kantautora Đorđa Balaševića danas puno srce.

Aleksa i Nikolina su pre četiri godine dobili ćerku kojoj su dobili ćerku Veru, sada se njihova porodica proširila za još jednog člana, a dolazak malog Đorđa svi su sa nestrpljenjem iščekivali.

Emotivnim rečima sada se oglasila i baka Olivera Olja Balašević.

"Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca! napisala je ona na Instagramu uz objavu fotografije mališana.