Slušaj vest

Aleksa Balašević i njegova žena Nikolina danas su dobili drugo dete, sina kome su dali ime Đorđe po Aleksinom ocu, slavnom kantautoru Đorđu Balaševiću.

Aleksa nije skrivao emocije te je odmah i zahvalio doktoru koji je pomogao da se njegov naslednik rodi i da porođaj protekne u najboljem redu:

"Ma, šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan?", piše u objavi Alekse Balaševića.

Aleksa Balašević Izvor: Instagram/balasevicaleksa

"Drugi put dočekuješ našu Decu Neba", dodao je na Instagramu u objavi.

Aleksa i lekar su se čvrsto grlili, dok je jasno koliko je sinu čuvenog kantautora Đorđa Balaševića danas puno srce.

Foto: Nemanja Nikolić

Aleksa i Nikolina su pre četiri godine dobili ćerku kojoj su dobili ćerku Veru, sada se njihova porodica proširila za još jednog člana, a dolazak malog Đorđa svi su sa nestrpljenjem iščekivali.

Emotivnim rečima sada se oglasila i baka Olivera Olja Balašević.

"Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca! napisala je ona na Instagramu uz objavu fotografije mališana.

Ne propustitePop kulturaPorodila se žena Alekse Balaševića: Kad čujete koje su ime odabrali za dete nećete moći da zadržite suze
Pop kultura"Đole se vratio kući, tvoj deda te čuva sa najsjajnije zvezde": Olivera Balašević se emotivnim rečima oglasila nakon rođenja unuka
Pop kultura"On je došao, dete neba": Aleksa Balašević se oglasio nakon rođenja sina
KulturaNaslednik stiže u dom Balaševića! Aleksa otkrio pol bebe, pa brutalno odgovorio kritičarima: "Imam problem samo sa budalama!"
Aleksa Balašević o debitantskom filmu "Megdan" Izvor: Kurir televizija