Zvezda serije "Kuća zmaja" (House of the Dragon), ser Sajmon Rasel Bil, podelio je tužnu vest da mu je dijagnostikovan rak debelog creva. Glumac se tajno bori sa ovom bolešću već osam meseci, nakon što je u septembru prošle godine objavljeno da se povlači iz predstave "Tit Andronik" u pozorištu Hampsted.

Sajmon Rasel Bil u seriji Kuća zmaja Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Tajna borba nakon snimanja

Televizijska zvezda, koja tumači lik ser Sajmona Stronga u "Kući zmaja", poznata je po velikim ulogama u ostvarenjima "Moja nedelja sa Merilin" (My Week with Marilyn), "Meri, kraljica Škota" (Mary Queen of Scots) i "Staljinova smrt" (The Death of Stalin). Ser Sajmon je prošle godine napustio rad na predstavi zbog "lošeg zdravstvenog stanja", što mu je veoma teško palo.

Sada je otkriveno da je glumac hitno prebačen u bolnicu odmah nakon što je završio snimanje za spin-of serije „Igra prestola“ (Game of Thrones), a ubrzo potom mu je uspostavljena dijagnoza.

Prepreka u karijeri

Tokom jednog događaja u restoranu The Delaunay u Londonu ove nedelje, Sajmon je objasnio da je došlo vreme da vest podeli sa obožavaocima: "Odlučio sam da svima kažem... Odradio sam sezonu "Tita Andronika" u Stratfordu, zatim "Kuću zmaja", a onda su morali da me odvezu u bolnicu gde su otkrili da imam rak debelog creva", izjavio je on.

Glumac je priznao da mu nije prijalo odsustvo sa glumačkih projekata, nazivajući svoju borbu sa bolešću "dosadom", prenosi list The Times.

"Poslednjih osam meseci je bilo, pa, zapravo malo komplikovano. Očigledno je dosadno, ali je takođe nezgodno povlačiti se iz projekata, što nikada ranije nisam radio", nastavio je Sajmon.

Povratak poslu uprkos bolesti

Uprkos zdravstvenim problemima, glumac je odlučan da se vrati radu, pa je otkrio da je već prihvatio angažman kao narator u lutkarskoj verziji Šekspirovog dela "Venera i Adon" (Venus and Adonis), koja će tokom leta gostovati širom Velike Britanije.

"Trenutno sam u onoj čudnoj fazi razmišljanja – smem li da rizikujem? Odlučio sam da rizikujem, počinjem ponovo sledeće nedelje", poručio je Bil.

Nakon što se povukao iz predstave na Vest Endu, zamenio ga je Džon Hodžkinson. Kraljevska Šekspirova kompanija (RSC) tada je u saopštenju navela: "Svi smo veoma tužni što je Sajmon Rasel Bil morao da se povuče iz svoje uloge. Šaljemo mu najbolje želje za brz oporavak."

