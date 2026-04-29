Porodica kantautora Đorđa Balaševića proživljava dane ispunjene velikom radošću. Aleksa Balašević, sin Olivere i Đorđa, postao je otac dečaka, a slavlje zbog dolaska prinove brzo se nadovezalo na još jedan važan datum.

Dvostruki povod za slavlje u domu Balaševića

Samo dvadeset četiri sata nakon što je na svet stigao mališan, Olivera Balašević obeležava svoj 67. rođendan. Među brojnim čestitkama koje su preplavile njenu adresu, posebno se izdvojila poruka njene snaje Nikoline, koju je Olja odlučila da podeli sa javnošću.

Olivera Balašević pokazala rođendansku čestitku snajke Nikoline Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

"Olja, pa srećan rođendan! Da se puno, puno smejemo, da još bude puno divnih trenutaka... Da ste nam živi i zdravi i da se još puno zezamo, igramo. Volim vas i ljubimo vas! Jedva čekamo i knjigu", poručila je Nikolina, na šta joj je raznežena baka uzvratila biranim rečima:

"Moja Nikolina... Anđeo! Samo par sati nakon što je na svet donela našeg Đorđa, ona mi šalje rođendansku čestitku i raduje se mojoj knjizi. Postoje te neke duše koje su satkane od čiste ljubavi i pažnje, čak i u trenucima kada pomeraju planine. Hvala ti, mila moja, što si moj najlepši rođendanski dar. Volim te!"

Ime u čast legendarnog dede

Sin Alekse Balaševića poneo je ime Đorđe, čime je porodica odala počast čuvenom "panonskom mornaru". Povodom rođenja unuka, Olivera se na društvenoj mreži Instagram oglasila veoma dirljivom objavom u kojoj je spojila uspomenu na supruga i radost zbog novog člana porodice.

Olivera Balašević pokazala rođendansku čestitku snajke Nikoline Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

"Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca", napisala je ona.

Zahvalnost snaji za "tihu snagu"

Olivera nije štedela reči hvale za svoju snaju, ističući njenu hrabrost i plemenitost u trenucima koji su za čitavu porodicu sveti.

Olivera Balašević pokazala rođendansku čestitku snajke Nikoline Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

"Mojoj Nikolini... Hvala ti za ovu neizrečivu radost i za tvoju čudesnu, tihu snagu kojom daruješ život. Gledam te kako si našoj veri i utočište i putokaz, a sad i ovom malenom biću čitav svet. Postoji neka uzvišena dostojanstvenost u tvojoj dobroti, neka lekovita nežnost kojom nas sve grliš. Hvala ti što si naša, što si hrabra i što si naš porodični krug unela toliko svetlosti", zaključila je Olivera Balašević.

