Glumica Penelope Kruz je juče proslavila 52. rođendan, a u više navrata je isticala kako je u životu napravila puno grešaka, ali joj je drago što su njeni prijatelji ostali uz nju. Muza španskog filmskog reditelja Pedra Almodovara još kao mala je silnno htela postati slavna. S 10 godina plesala je balet i vežbala bar pet sati dnevno. Bila je spremna vežbati još i više samo da bi došla do nivoa da joj su se ostali divili.

"Balet je bio moja strast, sanjala sam da glumim Karmen. Tek kad sam odrasla sam shvatila zašto me toliko privlači scena, jer je balet oblik glume", rekla je kasnije. Otac joj je bio automehaničar, a majka frizerka u lokalnom kozmetičkom salonu u predgrađu Madrida i nisu bili dobro finansijski potkovani. Ipak, Penelope je imala san i odlučila ga je slediti.

Jednog dana videla je Almodovarov film i odlučila je otići na audicije za TV serije. Sa 17 godina je bila na audiciji za seriju "Pinx Series", a u jednoj sceni je pokazala gole grudi. Njeni roditelji su se zgražavali nad time, sramili su se vlastite kćeri, koju su prozvali bludnicom i ošamarili je.

1992. u filmu "Šunka, šunka" snimala je eksplicitne scene se*sa s Havijerom Bardemom.

"Nisam bila spremna za golotinju. Ali nisam zažalila, jer sam želela da počnem da radim i to mi je promenilo život", priznala je glumica kasnije. Film u kojem je glumila, "Zlatna vremena", dobio je Oskara u kategoriji "Najbolji strani film" i Almodovar ju je nazvao da je pohvali.

"U početku nisam želela da podignem slušalicu. Mislila sam da je šala. Svi su tada znali da sam luda za njim. Rekao je: 'Želim da vam čestitam na uspehu. A ja sam odgovorila: 'Ne! Nemoguće! Moji snovi se ostvaruju!', prisetila se.

Pedro je ubrzo počeo Kruz nazivao svojom muzom, a ona je imala za cilj da osvoji Holivud. Pored sebe je htela jednako uspešnog muškarca, ali dok ga je tražila, nailazila je na brojna razočaranja. Među njima je bio i glumac Met Dejmon. U početku su bili nerazdvojni, ali Penelopi je nešto nedostajalo u toj romansi pa ga je nakon nekoliko meseci veze napustila.

Nedugo nakon toga na filmskom setu upoznala je Nikolasa Kejdža i zavela ga trećeg dan snimanja. U glumačkim krugovima pojedini su joj se rugali i govorili da za ljubavnike bira samo poznate zvezde. Nije je zanimalo mišljenje javnosti, a Kejdž je zbog nje napustio svoju suprugu Patriciju Arkete. Kasnije se zbog toga strašno kajao jer njihova ljubavna priča nije potrajala.

Zbog uloge u filmu "Nebo boje vanilije" zavela je i Toma Kruza, s kojim je bila tri godine u vezi. Počelo se pričati i o braku, ali Tom je imao jedan uslov - Kruz se morala odreći svoje vere i pridružiti se sajentologiji.

Ona to nije mogla učiniti i prekinuli su. I Metju Mekonahi pao je na njen šarm. Kratko su bili zajedno, a kasnije je rekla da je nakon prekida s njim bila depresivna i obratila se psihoterapeutu.

Kad je s 32 godine videla da ima milione obožavatelja, ali da nema porodicu, decu i ljubav, glumica je shvatila da nešto nije u redu. Imala je previše trenutaka u životu kada je bila spremna sve da uradi za muškarca i uvek joj je bilo teško razići se od njih. Na setu filma "Vicky Cristina Barcelona" 2008. neočekivano se zaljubila u Havijera Bardema, s kojim je glumila u filmu "Šunka, Šunka".

U životu su se susretali bezbroj puta i bili su prvi Španci koji su osvojili Oskara, a onda su shvatili da su stvoreni jedno za drugo. Venčali su se na Bahamima 2010. i kupili veliku kuću u Madridu te dobili dvoje dece.

"Često sam bila histerična s muškarcima. Volela sam da šefujem i imala sam svoje hirove. Sada se sve promenilo. Zadovoljstvo je slušati Havijera i reći: 'Naravno da si u pravu, dragi' ", zaključila je.

