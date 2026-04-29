Porodica kantautora Đorđa Balaševića proživljava dane ispunjene velikom radošću. Aleksa Balašević, sin Olivere i Đorđa, postao je otac dečaka, a sada se ponosni otac tim povodom oglasio i na svom Instagram nalogu uputivši reči prepune emocija.

"Evo me! Moje ime je Đorđe Balašević, ja sam DETE NEBA. Sišao sam 28.04.2026. u jednu ravnicu. Dali su mi ime po dedi ali dalo mi je i nebo srce poput njegovog, sa otkucajima kao melodijom harfe... Amin. Moja Nikana se juče porodila, meni i Veri produžila mandat najlepšeg života koji živimo sa njom. Hvala Dr. Stevanu Milatoviću koji je i naše drugo dete prirodnim, spontanim i božanstvenim porođajem uveo na ovaj svet. Za sve nas i dalje lep svet," zaključio je Aleksa u emotivnoj poruci.

Dvostruki povod za slavlje u domu Balaševića

Olivera Balašević danas obeležava svoj 67. rođendan, samo dvadeset četiri sata nakon što je na svet stigao mališan. Među brojnim čestitkama koje su preplavile njenu adresu, posebno se izdvojila poruka njene snaje Nikoline, koju je Olja odlučila da podeli sa javnošću.

Olivera Balašević pokazala rođendansku čestitku snajke Nikoline

"Olja, pa srećan rođendan! Da se puno, puno smejemo, da još bude puno divnih trenutaka... Da ste nam živi i zdravi i da se još puno zezamo, igramo. Volim vas i ljubimo vas! Jedva čekamo i knjigu", poručila je Nikolina, na šta joj je raznežena baka uzvratila biranim rečima:

"Moja Nikolina... Anđeo! Samo par sati nakon što je na svet donela našeg Đorđa, ona mi šalje rođendansku čestitku i raduje se mojoj knjizi. Postoje te neke duše koje su satkane od čiste ljubavi i pažnje, čak i u trenucima kada pomeraju planine. Hvala ti, mila moja, što si moj najlepši rođendanski dar. Volim te!"

Ime u čast legendarnog dede

Sin Alekse Balaševića poneo je ime Đorđe, čime je porodica odala počast čuvenom "panonskom mornaru". Povodom rođenja unuka, Olivera se na društvenoj mreži Instagram oglasila veoma dirljivom objavom u kojoj je spojila uspomenu na supruga i radost zbog novog člana porodice.

Olivera Balašević se obratila snajki Nikolini

"Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca", napisala je ona.

Zahvalnost snaji za "tihu snagu"

Olivera nije štedela reči hvale za svoju snaju, ističući njenu hrabrost i plemenitost u trenucima koji su za čitavu porodicu sveti.

Olivera Balašević se obratila snajki Nikolini

"Mojoj Nikolini... Hvala ti za ovu neizrečivu radost i za tvoju čudesnu, tihu snagu kojom daruješ život. Gledam te kako si našoj veri i utočište i putokaz, a sad i ovom malenom biću čitav svet. Postoji neka uzvišena dostojanstvenost u tvojoj dobroti, neka lekovita nežnost kojom nas sve grliš. Hvala ti što si naša, što si hrabra i što si naš porodični krug unela toliko svetlosti", zaključila je Olivera Balašević.

Podsetimo, Aleksa i Nikolina su pre četiri godine dobili ćerku kojoj su dobili ćerku Veru, a sada se njihova porodica proširila za još jednog člana.

