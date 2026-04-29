U prepoznatljivom stilu, Donald Tramp održao je govor povodom zvaničnog prijema britanskog kralja Čarlsa III i kraljice Kamile, koji borave u četvorodnevnoj poseti Vašingtonu. Domaćini su priredili svečani doček, a prva dama Melanija Tramp zasenila je prisutne elegantnim šeširom koji je bio stilski usklađen sa odevnom kombinacijom britanske kraljice.

Porodični rekordi i duhovite opaske

Tokom obraćanja, Tramp se osvrnuo na dugovečnost braka svojih roditelja, koji su proveli 63 godine zajedno, konstatujući kroz šalu da on i Melanija verovatno neće dostići taj broj.

"To nije rekord koji ćemo moći da nadmašimo, draga. Žao mi je, jednostavno neće tako ići", obratio se predsednik svojoj supruzi, sa kojom je u braku dve decenije.

Donald Tramp spustio ruku na zadnjicu Melaniji

Ovaj trenutak pažnje pratio je i jedan spontani gest – fotografije su zabeležile predsednikovu ruku na Melanijinoj zadnjici dok su se okretali, što je odmah postalo viralno. Istovremeno, bračni par vodi javni spor sa voditeljem Džimijem Kimelom (Jimmy Kimmel) zbog njegovih neumesnih komentara na račun izgleda prve dame.

Majčina simpatija prema Čarlsu

Posebno dirljiv deo govora bio je posvećen njegovoj pokojnoj majci, Meri En Maklaud Tramp. Predsednik je otkrio da je ona, kao Škotlanđanka koja se doselila u Ameriku, obožavala britansku monarhiju, a posebno kraljicu Elizabetu II.

"Svaki put kada bi kraljica bila uključena u ceremoniju ili bilo šta drugo, moja majka bi bila zalepljena za televizor i govorila bi: "Pogledaj, Donalde, pogledaj kako je to lepo." Zaista je volela kraljevsku porodicu. Ali se takođe sećam da je veoma jasno rekla: "Pogledaj, mladi Čarls, on je tako sladak". Moja majka je bila zaljubljena u Čarlsa. Možete li da verujete?", ispričao je Tramp.

Protokol i istorijsko pomirenje

Iako je predsednik izrazio želju da lično prisustvuje kraljevom obraćanju u Kongresu, savetnici su mu objasnili da bi takav potez kršio strogi diplomatski protokol. Tramp je naglasio značaj ovog trenutka, ističući da bi osnivači Amerike bili šokirani, ali i ponosni što su se nekadašnje ratne rane pretvorile u najčvršće prijateljstvo.

Zanimljivo je da su nedavna istraživanja otkrila da su Donald Tramp i kralj Čarls III zapravo daleki rođaci preko škotskog kralja Džejmsa I iz 15. veka. Saznanje o plemićkim korenima predsednik je prokomentarisao u svom stilu: "Oduvek sam želeo da živim u Bakingemskoj palati!"

Kraljevski par nastavlja posetu Sjedinjenim Državama do 30. aprila, učvršćujući veze između dve nacije.

