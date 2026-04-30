Svečana večera održana je u utorak uveče u Beloj kući, tokom državne posete kralja Čarlsa III i kraljice Kamile Sjedinjenim Državama. Uz britanski kraljevski par, među gostima u Istočnoj sobi bili su i brojni zvanici iz političkog, poslovnog i javnog života.

Večera u Istočnoj sobi Bele kuće

Prema pisanju portala Page Six, jelovnik je lično odabrala američka prva dama Melanija Tramp, koja je za kralja i kraljicu, kao i ostale goste, pripremila elegantan meni od četiri sleda.

Od povrtne supe do raviola sa vrganjima

Večera je počela supom od baštenskog povrća, opisanom kao "svilenkasta i aromatična", te salatom od palminih srca sa tostiranim vlašcem i mikro mentom. U drugom sledu poslužen je raviol sa rikotom i smrčcima, uz laganu emulziju od parmezana. Sveže začinsko bilje korišćeno u tom jelu stiglo je iz kuhinjskog vrta Bele kuće. Za glavno jelo poslužen je list na francuski način, uz prolećni divlji praziluk, mladi grašak, pave krompir i ulje od peršuna.

Desert u obliku košnice

Za kraj večere gostima je poslužen čokoladni gatu u obliku košnice, punjen kremom od vanile i biskvitom od badema. Desert je pratio sladoled od krem freša i med iz Bele kuće. Izbor pića uključivao je nekoliko vina, među njima Hopkins Rizling Heritidž iz 2024, Pener-Eš Pinoa Noar Vilamet Vali iz 2022. i Njutn Šardone Anfiltered iz 2022. godine.

Ružičaste haljine i strogi dres-kod

Večera je usledila nakon Čarlsovog obraćanja Kongresu, a gosti su se pridržavali formalnog dres-koda. Kralj Čarls stigao je u svečanom odelu, dok je kraljica Kamila odabrala blistavu ružičastu haljinu. Melanija Tramp je takođe nosila ružičasto, i to raskošnu Kristijan Dior haljinu visoke mode bez naramenica, koju je kombinovala sa rukavicama u boji slonovače.

Državna poseta Čarlsa i Kamile traje četiri dana, a nakon Vašingtona par ima niz obaveza u Njujorku i Virdžiniji, gde će učestvovati u obeležavanju 250. godišnjice SAD.

