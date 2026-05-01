Slušaj vest

Glumica Nevena Vukes ponovo se ostvarila u ulozi majke, donevši na svet devojčicu. Ona i njen suprug, hrvatski muzičar Marko Vukes, već imaju četvorogodišnjeg sina Teodora, a cela porodica je sa velikim nestrpljenjem iščekivala novog člana.

Život u 12 kvadrata nakon katastrofe

Iako danas uživaju u miru, par je prošao kroz izuzetno traumatično iskustvo kada im je u razornom zemljotresu dom potpuno uništen. Zbog toga su bili prinuđeni da punih godinu dana provedu u stambenom kontejneru. Svoju borbu i svakodnevicu u tih skromnih 12 kvadratnih metara, koje im je dodelila opština Marija Bistrica, beležili su u video-serijalu "Naš novi početak".

U galeriji pogledajte kako fotografije Nevene i Marka Vukesa:

1/8 Vidi galeriju Nevena Vukes, Marko Vukes Foto: Printscreen, Printskrin, Printscreen/Instagram

"Reč je o montažnoj kući. Gradimo je sami, uz pomoć Boga i bližnjih. Lepo je raditi s drvetom, ali treba imati puno strpljenja i veštine. Nadamo se da ćemo na proleće moći da se preselimo. Prihvatili smo svoj privremeni dom - kontejner koji nam je opština dodelila nedelju dana nakon zemljotresa. Statičar koji nam je izdao crvenu oznaku i rešenje da kuća više nije za stanovanje, nego je treba srušiti, savetovao nam je da razmislimo o drugoj lokaciji za novu kuću jer je obližnje brdo počelo da se urušava. To nas je podstaklo na brzo delovanje pa smo prošlog leta počeli da gradimo novu kuću“, ispričala je svojevremeno Nevena za hrvatski magazin "Story".

Simbolika imena i prvi susret brata i sestre

Ponosni otac Marko podelio je sa javnošću kako su doneli odluku o imenu za naslednicu, ističući duboko značenje koje ono nosi.

"Razmišljali smo o imenima, gledali kalendare i izabrali ime Sofija, koje znači mudrost. Posebno nas je dirnulo", otkrio je pevač za hrvatsko izdanje magazina "Gloria".

1/6 Vidi galeriju Nevena Vukes i Marko Vukes Foto: printscreen/instagram/marko.vukes, Printscreen/Instagram, Ustupljene fotografije

Dolazak bebe najviše je zbunio, ali i raznežio starijeg brata. Teodor je već upoznao sestru, a njegova reakcija bila je neočekivano dirljiva.

"Teodor je već bio u prvoj poseti sestrici i bio je neobično miran. Pažljivo ju je promatrao, tiho joj pričao i nežno je pomilovao po ručicama. Kad smo ostali nasamo, imao je puno pitanja. Najviše ga je zanimalo kako je Sofija izašla iz stomaka", dodala je srećna glumica.

