Zvezda filma „Nemoguća misijaVing Rejms (68) kolabirao je u restoranu u Los Anđelesu. Očevici su ispričali da je čuveni glumac ručao juče sa porodicom kada se iznenada srušio za stolom.

Glumca je ubrzo Hitna pomoć odvezla do bolnice. Nemila situacija desila se oko 13 i 40 h, piše TMZ.

Portparol glumca rekao je da je razgovarao u međuvremenu sa Rejmsom kao i da mu je holivudska zvezda otkrila da je verovatno vrućina bila uzrok. Ving je i dalje u bolnici, u toku su ispitivanja.

Ving Rejms i Brus Vilis
Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Ving Rejms napoznatiji je po ulozi u "Nemogućoj misiji", ali je bio veoma zapažen i u filmu Kventina Tarantina "Pulp Fiction" kao i u hororu iz devedesetih "Jacob's Ladder". Očekuje se da biit saopšteni novi detalji o zdravstvenom stanju glumca.

(Kurir.rs/ Žena)

