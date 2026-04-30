Iako je sinoć, posle državne večere u Beloj kući, supruga Džefa Bezosa skupila i zavidan broj komplimenata, mnogi joj zameraju što je ponovo istakla deo koji u takvim prilikama ne bi trebalo da bude u prvom planu – dekolte.

Kada se Loren Sančez prošle godine na inauguraciji Donalda Trampa pojavila u elegantnoj beloj kombinaciji, svi su je ispratili pogledom i, moglo bi se reći, oduševljenjem zbog izbora stajlinga. Samo je Melanija dobila više pažnje. Kasnije je skinula kaput, otkrivši fantastično odelo sa potpisom kuće Alexander McQueen. To je trajalo sve dok Loren Sančez (56) nije pokazala da ispod sakoa umesto košulje ili bluze ima – čipkani grudnjak.

Loren Sančez na inauguraciji Foto: EPA Kenny Holston Pool

Čipka na ovakvoj ceremoniji? U vašingtonskom Kapitolu, gde sve mora da bude pod konac!? Malo je reći da su mnogi bili šokirani kada su shvatili šta supruga jednog od najbogatijih ljudi današnjice nosi ispod Mekvinovog sakoa... Naravno, na savršeno odelo nije bilo pritužbi. Zamerke je "zaradio" grudnjak, koji je, zajedno sa onim što je pokrivao, završio u gro planu na gotovo svim fotografijama sa događaja na kojima se vide ona i Džef Bezos.

Da li će tako biti i posle gala večere u Beloj kuči, organizovane povodom državne posete kralja Čarlsa i kraljice Kamile? Sančez se odlučila za sofisticiranu crnu haljinu otvorenih ramena, i to ne bi bilo toliko šokantno da nije bilo i – dubokog dekoltea.

Bivša novinarka kompletirala je stajling cipelama sa visokim platformama, zelenom ogrlicom i frizurom skupljenom u elegantnu punđu, sa nekoliko pramenova koji su opušteno padali sa strane.

Loren Sančez i Džef Bezos, koji je nosio klasičan crni frak sa belom leptir mašnom, među prvima su stigli u Belu kuću. Čim su se pojavile prve fotografije para, Tviter je "poludeo":

"Bože moj, Loren, skloni ih bar na jedan dan", poručio joj je neko, aludirajući na najistaknutiji deo. "Nije ovo noćni klub. Jasno se vidi grudnjak, pokažite malo klase i dostojanstva", ražestio se drugi komentator, dok je treći konstatovao "da ništa nije naučila iz prethodne greške". Bila je tu i već više puta pomenuta opaska kada je ovaj par u pitanju: "Novac ne može da kupi ni stil, ni gracioznost".

