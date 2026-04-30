Dejvid Alen Kou, čuveni kantri kantautor koji je napisao himnu radničke klase „Take This Job and Shove It“ i ostvario velike uspehe sa hitovima poput „You Never Even Called Me By My Name“ i „The Ride“, preminuo je u 86. godini.

Njegovu smrt potvrdila je u sredu njegova supruga, Kimberli Hejstings Kou, u izjavi za časopis „Roling stoun“ (Rolling Stone). Opisala ga je kao jednog od najboljih pevača i tekstopisaca našeg vremena.

„Moj suprug, moj prijatelj, moj poverenik i moj život tokom mnogih godina. Nikada ga neću zaboraviti i ne želim da ga iko drugi ikada zaboravi“, napisala je ona za ovaj list.

U saopštenju Kouovog predstavnika za magazin „Pipl“ (People) navodi se da je muzičar preminuo u sredu oko 17 časova. Uzrok smrti nije saopšten.

Bez obzira na to da li su ga etiketirali kao „outlaw“ (odmetnika) ili pripadnika andergraund scene, Kou je očigledno bio autsajder u muzičkom establišmentu Nešvila, čak i tokom svojih najvećih uspeha kao traženi tekstopisac i pevač. Vremenom je izgradio bazu vernih obožavalaca zahvaljujući svojim sirovim, često opscenim tekstovima i problematičnoj, donekle misterioznoj prošlosti.

Njegova supruga je na Fejsbuku u septembru 2021. godine objavila da je on hospitalizovan zbog kovida-19, a nakon toga se retko pojavljivao u javnosti.

Tokom karijere išao je na koncertne turneje sa Vilijem Nelsonom, Kid Rokom, Nilom Jangom i drugima. Napisao je pesmu „Take This Job and Shove It“, koja je 1977. postala ogroman hit u izvođenju Džonija Pejčeka, kao i „Would You Lay With Me (in a Field of Stone)“, hit Tanje Taker iz 1974. godine. Takođe, bio je prvi kantri pevač koji je snimio pesmu „Tennessee Whiskey“, koju su napisali Din Dilon i Linda Hargruv, a koja je od tada postala standard žanra i veliki hit za Džordža Džonsa i Krisa Stejpltona.

Među njegovim sopstvenim hitovima izdvajaju se „You Never Even Call Me by My Name“ (koju je napisao Stiv Gudman, uz nepotpisan doprinos Džona Prajna), zatim „The Ride“ i „Mona Lisa Lost Her Smile“. Kou se takođe pojavio u nekoliko filmova, uključujući „Stagecoach“ i „Take This Job and Shove It“, koji je dobio ime po njegovoj pesmi.

Kou je rođen u Akronu, u državi Ohajo. Kao mlad je proveo dosta vremena u popravnim domovima, a od 1963. do 1967. godine služio je kaznu u zatvoru u Ohaju zbog posedovanja provalničkog alata. Takođe je tvrdio da je proveo vreme sa bajkerskim klubom „Outlaws“, mada su neke priče o njegovim zatvorskim danima i privatnom životu tokom godina bile u velikoj meri preuveličane.

„Nikada ne bih preživeo zatvor bez svoje muzike“, rekao je u intervjuu za agenciju AP 1983. godine. „Niko mi je (muziku) nije mogao oduzeti. Mogli su da me stave u samicu bez ičega, ali ja sam i dalje mogao da stvaram pesmu u svojoj glavi.“

Svoj prvi album, bluz ostvarenje pod nazivom „Penitentiary Blues“, snimio je koristeći pesme koje je napisao u zatvoru. Kasnije je govorio novinarima da se trudio da se ne oslanja previše na zatvorske teme u svojim pesmama zbog sličnosti sa životnom pričom Merla Hagarda, ali da je njegova kriminalna prošlost bila jedino na šta su ljudi želeli da se fokusiraju.

Nakon toga je snimao za „Kolumbija rekords“ (Columbia Records) i objavio album „The Mysterious Rhinestone Cowboy“, što je postao i njegov nadimak nakon što je počeo da nastupa u kostimu od cirkona i sa maskom.

Tokom vrhunca „outlaw“ (odmetničkog) pokreta, Kou se postavio u sam centar scene pesmama poput „Longhaired Redneck“, koja je imala stihove o nastupima u sumnjivim barovima: „Gde bajkeri zure u kauboje koji se smeju hipicima koji se mole da odatle izvuku živu glavu.“

Bio je zapažen u hvaljenom dokumentarcu o pokretu odmetničkog kantrija pod nazivom „Heartworn Highways“, u kojem izvodi koncert u zatvoru u Tenesiju.

