Bivši pevač grupe Spandau Ballet, Ros Dejvidson (Ross Davidson), osuđen je danas na 14 godina zatvora zbog serije silovanja i seksualnih napada na šest žena.

Zavisnik od seksa Dejvidson (38), želeo je seksualne odnose do šest puta tokom noći i silom se nametao ženama koje su ga odbijale.

Ovaj Škot postao je svojevrsni "seks simbol" nakon što je glumio u vestendskom mjuziklu "We Will Rock You" i verovao je da mu to daje za pravo da ima svaku ženu koju poželi. Takođe je bio vodeći pevač grupe Spandau Ballet 2018. godine pod umetničkim imenom Ros Vajld (Ross Wild).

Dejvidson je imao tajnu želju da ima seksualne odnose sa ženama dok spavaju – i uživao je u tome da to snima, čulo se na krunskom sudu Wood Green.

Ros Dejvidson Foto: Metropolitan Police

Pevač je negirao niz seksualnih delata počinjenih u periodu između 2013. i 2023. godine. Negirao je napade i rekao sudu: "Nikada u životu nisam silovao, seksualno napao ili prisilio nijednu ženu."

Dejvidsonu se prvi put sudilo u julu 2024. godine, kada je proglašen krivim za napade na tri žene. Porota ga je osudila za silovanje prve žene i za seksualni napad na drugu i treću ženu. Takođe je osuđen za voajerizam u odnosu na četvrtu tužiteljku.

Rođen u Aberdinu, Dejvidson je negirao jednu optužbu za silovanje pete tužiteljke, ali je proglašen krivim za taj napad nakon ponovljenog suđenja u januaru. Ona je upoznala Dejvidsona u februaru 2012. preko aplikacije za upoznavanje "Plenty of Fish" i izjavila je da ju je napao u martu 2015. godine nakon što je došla da boravi kod njega u Finčliju. Žena je rekla da ju je Dejvidson primorao da nosi S&M (sadomazohističku) seks ogrlicu sa steznicima za zglobove.

Takođe je osuđen za pokušaj silovanja i seksualni napad na šestu žrtvu koju je upoznao na Tajlandu.

Dejvidson je sedeo na optuženičkoj klupi čitajući knjigu dok su čitane izjave o posledicama koje su žrtve pretrpele. Jedna žena je rekla da je pretrpela "tešku psihološku štetu" i "izgubila svu veru u sebe" nakon što je silovana. Dodala je: "Moj život se trajno promenio. Više se ne osećam bezbedno i nisam u stanju da verujem svetu. Ništa nisam uradila da zaslužim ono što se dogodilo. Molim sud da primeti da ovo nije bio samo jedan trenutak, već iskustvo koje nastavlja da oblikuje moj život svakog dana."

Druga žrtva je rekla da se, kada je shvatila šta joj je Dejvidson uradio, "osećala silovanom i izdanom od strane nekoga kome je verovala". Od tada su joj dijagnostikovani anksioznost i depresija i propisane su joj tablete za spavanje. "Sve je to direktna posledica onoga što mi je Ros uradio", rekla je. "Opisala bih sebe kao nekoga ko živi u limbu; preživljavam, ali više ne živim i ne uživam u životu."

Treća žrtva je izjavila: "Ovaj čovek mi je oduzeo mladost, nevinost i slobodu." Dodala je: "Čak ni zatvor nikada neće doneti pravdu za ono što je učinio."

Sudija Džon Dod (John Dodd) rekao je povodom prvog slučaja silovanja: "Snimili ste taj užasni događaj i snimak je prikazan na vašem suđenju. To je bilo šokantno i sramotno ponašanje usmereno protiv mlade žene." Sudija je dodao da je Dejvidson bio "harizmatičan i uspešan muzičar" u vreme kada je napadao svoje žrtve. "Svaka od njih je dala iskaz i svaka je živo ispričala istinu. Njihov osećaj izdaje bio je jasan svima u sudnici. Imali ste poseban interes za 'igru spavanja', ali u stvarnosti to je bilo seksualno zlostavljanje... to je bio vaš kinki fetiš."

Sudija Dod osudio je Dejvidsona na ukupno 14 godina zatvora i naveo da će imati pravo na uslovni otpust nakon što odsluži dve trećine kazne. Dejvidson je proveo 679 dana u pritvoru, što će mu biti uračunato u kaznu.

Ričard Hernden (Richard Hearnden), tužilac, ranije je opisao Rosa kao svojevrsnog "seks simbola". "On je veoma zgodan i fizički spreman. Peva, svira gitaru i kažu da je šarmantan i harizmatičan. Njegova mračna strana nije prva stvar koju mnoge žene i devojke primete kod njega. Ali žene u ovom slučaju mogu posvedočiti o tom zlokobnom delu njegove ličnosti. Silovao je, prisiljavao i seksualno napao brojne mlade žene tokom poslednje decenije."

"Često se pretpostavlja da muškarci poput optuženog, blagosloveni dobrim izgledom i zvezdanim kvalitetom, mogu dobiti svaku devojku koju požele bez pribegavanja seksualnim deliktima, bez prisiljavanja žena, bez silovanja. Ipak, stvarnost demantuje tu pretpostavku. U ovom slučaju, mnoge mlade žene su se javile policiji da kažu da su bile žrtve predatorskog ponašanja gospodina Dejvidsona. To je zato što on očekuje seks na zahtev i pribegava silovanju i seksualnom napadu ako ne dobije ono što misli da zaslužuje."

Dejvidson je snimio sebe kako siluje prvu ženu nakon što su se posvađali u njegovom stanu 1. oktobra 2013. godine. "Nakon toga joj je rekao: 'Zašto izgledaš kao da si silovana?'. Bila je šokirana što bi on uopšte postavio takvo pitanje. Neobično je to što zapravo postoji nezavisan dokaz o tome šta se dogodilo, jer je optuženi to tajno snimao."

Dejvidson je seksualno napao istu ženu trljajući se o nju dok je stenjao: "Ovo je ono što želiš". Drugu ženu je Dejvidson seksualno napao dodirujući joj grudi. Rekao joj je da ima "posebnu fantaziju" da ima seks sa ženom dok ona spava. Bila je "zgrožena i uznemirena" kada je saznala da je i nju snimao.

Treća žena je napadnuta u Kanu, gde je on otišao na filmski festival u maju 2018. godine. "Ono što joj je uradio bilo je bizarno i perverzno: milovao joj je grudi dok je čvrsto spavala. Ona to, naravno, nije znala", rekao je tužilac. Žena se kasnije prepoznala na snimku ekrana napravljenom iz videa. "Kada je saznala da je bila seksualno zlostavljana, bila je očajna."

Četvrta žena je tvrdila da ju je Dejvidson takođe snimao dok mu je pružala oralni seks. Kada ga je uhvatila sa telefonom u ruci, rekao je da "odgovara na poruku". "Rekla je da joj je bilo čudno što šalje poruke dok ona to radi za njega", naveo je tužilac. Tvrdila je da je imao ponovljene odnose sa njom i da je bila suviše fizički iscrpljena za dalji seks. Dejvidson je bio "potpuno manipulativna i sadistička osoba", rekao je g. Hernden. "Korišćena je kao neka vrsta seksualne robinje. Želeo je seksualne odnose pet ili šest puta tokom noći."

Peta tužiteljka rekla je poroti da je pročitala članak koji je prikazivao "slučaj sličan mom, što me je ohrabrilo da shvatim da ono što sam doživela nije bio izolovan incident". Rekla je da je upoznala Dejvidsona preko aplikacije "Plenty of Fish" i da su se prvi put sreli kada je boravila kod njega na njegov 24. rođendan, kada su imali sporazumni seks. Godine 2014. ponovo je boravila kod njega tokom produženog vikenda.

G. Hernden je rekao: "Taj vikend je bio lošiji. Osetila je da se njegovo ponašanje promenilo, postao je asertivniji, čak i agresivan. Bio bi oštar prema njoj i prekidao je u razgovoru. Jednog jutra ju je prekorio jer je ostavila dlake svoje duge kose u kadi i omalovažavao je zbog toga. Čak je sam izašao iz kuće jer mu je predugo trebalo da se našminka. Druge ili treće večeri su razgovarali u dnevnoj sobi. Bez prekidanja razgovora, otišao je u spavaću sobu, vratio se sa sadomazohističkom ogrlicom i steznicima za zglobove i jednostavno joj ih stavio. Uradio je to bez reči i bez pitanja za dozvolu. Osećala je da to radi kako bi pokazao svoju moć i dominaciju nad njom."

Tokom istrage, policija je u Dejvidsonovom telefonu pronašla video na kojem dodiruje ženu dok spava na Tajlandu. Policija je identifikovala tu ženu, koja je rekla da je putovala Tajlandom kada je otišla na Tinder da pronađe nekoga za zajedničko razgledanje znamenitosti. Rekla je da su na kraju imali "seks u pijanom stanju", ali kada se probudila, on je pokušavao da prodre u nju bez kondoma. Nije znala ništa o snimku dok joj policija nije rekla.

Dejvidson je rekao policiji da se ona pretvarala da spava na snimku i negirao je pokušaj silovanja. "Rekao je da je potrošio bogatstvo na nju i da su oboje imali kinki i avanturistički seks", rekao je g. Hernden.

Dejvidson je uhapšen u svojoj kući 30. marta 2021. godine. Tokom policijskog ispitivanja tvrdio je da je "sve bilo sporazumno" i naglašavao da je "nekonvencionalan u svojim seksualnim ukusima". Sudu je rekao da ga zanimaju "kostimiranje, igra spavanja i drugi kinkovi". "Igra spavanja je za mene mala seksualna igra gde se neko pretvara da spava i trudi se da ne reaguje dok ga neko seksualno stimuliše. To nikada ne traje duže od par minuta pre nego što obe strane počnu da učestvuju. To je kao neka 'bezobrazna' igra."

Šarlot Njuel (Charlotte Newell), njegov branilac, pitala ga je: "U uvodnoj reči tužilaštva opisani ste kao sadista. Da li prihvatate tu karakterizaciju?" Dejvidson je odgovorio: "Rekao bih suprotno. Seksualno sam više mazohista nego sadista. Kada je reč o seksu, više volim dominaciju nad sobom nego da ja dominiram nekim drugim." Tvrdio je da je prva žena uživala u davljenju: "Volela je da bude gušena i slično. Ja nikada nisam hteo da idem dotle. Želela je potpuno davljenje, a ja to nikada ne bih mogao da uradim ženi."

Gđa Njuel je pitala: "Da li ste ikada silovali, prisiljavali ili seksualno napali mlade žene, ikada?" Dejvidson je odgovorio: "Nikada u životu nisam silovao, seksualno napao ili prisilio nijednu ženu." Priznao je da je snimao prvu ženu, ali je rekao da je to uvek bilo uz njen pristanak.

Dejvidson iz Finčlija, severni London, osuđen je za silovanje, pokušaj silovanja i seksualni napad nakon suđenja u januaru. U julu 2024. porota ga je osudila za silovanje, dve optužbe za seksualni napad i voajerizam četvrte tužiteljke.