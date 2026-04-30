Snimak intervjua holivudske glumice Olivije Vajld proširio se društvenim mrežama jer je svojim izgledom šokirala obožavatelje i pokrenula rasprave o njenom zdravlju.

Ova 42-godišnja glumica i rediteljka prisustvovala je otvaranju Međunarodnog filmskog festivala u San Francisku kako bi promovisala svoj predstojeći film "The Invite".

Na crvenom tepihu davala je nekoliko intervjua, a jedan od njih postao je viralan, ne zbog onoga što je rekla, već zbog njenog izgleda. Primetno mršavije lice i širom otvorene oči u videu, koji je iz čudne perspektive snimio medij SFGate, prikazivali su glumicu i izazvali brojne komentare. Isečak ima nekoliko stotina hiljada pregleda, a, kako to obično biva, brojni korisnici su se našli da komentarišu njen potencijalno promenjeni izgled.

Za lepu Vajld, uspešnu rediteljku filmova kao što je "Don‘t Worry Darling", nakupilo se komentara poput:

"Može li neko da objasni šta joj se dogodilo?", "Zašto niko u Holivudu ne jede?", "Nadam se da je ona dobro i da nije ozbiljno bolesna", "Ovo je za uzbunu." Svi su je analizirali, tvrdeći da sve, od teške bolesti do leka za mršavljenje, može biti uzrok njenog promenjenog izgleda.

Ipak, mnogi komentatori su primetili da su u pitanju bila i jako loša svetla, kao i ugao snimanja, te su pronašli krivca – snimatelja.

"Uf, sigurno je krivi objektiv. Bio sam statist u ovom filmu, a ona je zaista prelepa", "To je to. Koristiću loše uglove kamere kako bih povećao angažovanje na Instagramu. Genijalno", "Ona je prelepa, ovo je samo loš ugao i svetlo", dok se jedan našalio: "Znate ono kad se ugledamo na kamerama na blagajni u prodavnici?"

Tokom proteklih meseci slične zabrinutosti pojavile su se na društvenim mrežama nakon pojavljivanja glumica poput Eme Stoun, Margo Robi , Arijane Grande , Džene Ortege i Demi Mur na crvenom tepihu, a ljudi su tvrdili da izgledaju zabrinjavajuće mršavo.

Vajld je ranije za Elle komentarisala stigmu oko starenja i komentara na račun izgleda, rekavši: "Jako mi je zanimljivo kada to dolazi od žena, jer pitam: ‘Planiraš li da ne ostariš? Ili, ako već jesi, osećaš li da ne zaslužuješ iste prilike u životu?‘ Toliko mi je to tužno."

Film "The Invite", u režiji same Olivije, engleski je rimejk španskog filma "The People Upstairs". Osim nje same, u filmu glumi i zvezdana postava koju čine Set Rogen, Penelopi Kruz i Edvard Norton. Premijerno je prikazan na Sundance filmskom festivalu u januaru, kao i na Međunarodnom filmskom festivalu u San Francisku protekle nedelje. Obožavatelji će morati da sačekaju nekoliko meseci da ga pogledaju, ali komedija je već dobila pohvale kritike.

(Kurir.rs/Jutarnji)