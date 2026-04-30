Prelepe kadrove porodice na okupu zabeležila je ponosna baka Olivera Balašević koja je to objavila na društvenim mrežama.

"Ajmo kući moj bato... Vera i njen Đoje..." piše u opisu fotografije.

Aleksa i Nikolina su pre četiri godine dobili ćerku kojoj su dobili ćerku Veru, sada se njihova porodica proširila za još jednog člana, a dolazak malog Đorđa svi su sa nestrpljenjem iščekivali.

Ime Đorđe, duboko ukorenjeno u porodičnoj tradiciji, simbolizuje kontinuitet, sećanje i poštovanje prema jednom od najvoljenijih umetnika sa ovih prostora. Podsetimo, Aleksa se emotivnim rečima obratio supruzi Nikolini kada je saopštio da je ona u drugom stanju.

- Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavet. Zavet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavet ne vrede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva meseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumeo bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba – nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mesec mandat predajem nasledniku - napisao je on tada.

Venčanje sa suprugom Nikolinom

Aleksa Balašević godinama unazad živi skladan porodični život sa svojom izabranicom Nikolinom, na relaciji Maribor – Novi Sad. Njihova ljubav krunisana je rođenjem ćerke Vere, a venčanje je održano u jednom od najznačajnijih hramova pravoslavlja – Hramu Svetog Save na Vračaru.

Aleksa Balašević sa suprugom na Sarajevo film festivalu

Nakon što su obelodanili da čekaju bebu, Aleksa i Nikolina odlučili su da se zavetuju na večnu ljubav pred Bogom. Ceremonija venčanja bila je intimna, prisustvovali su samo najbliži članovi porodice i prijatelji, a sam čin venčanja obavio je patrijarh Porfirije, što je dodatno uveličalo njihov poseban dan.

Zanimljivo je da je Aleksa Nikolinu zaprosio u Izraelu, ali je prethodno više od šest meseci čekao dozvolu kako bi se sve odigralo onako kako je zamislio – duhovno, dostojanstveno i simbolično.