Kontroverzni reper Kanje Vest, poznatiji kao Je, održaće koncert 11. jula u Tirani. Nakon serije otkazivanja koncerata širom Evrope, te čak i zabrane da uopšte uđe u pojedine zemlje kao što je, primera radi, Francuska, reperu se okrenuo alternativnim opcijama.

Kako pišu mediji, zbog Kanjea će u Albaniji biti izgrađen i poseban stadion "Eagle" kapaciteta 60.000 mesta. Organizatori ističu da je reč o jedinstvenom koncertnom spektaklu koji Albaniju stavlja na mapu velikih međunarodnih muzičkih događaja.

Inače, stadion "Eagle" je privremeni objekat koji se gradi isključivo za ovaj događaj. Nalaziće se uz autoput Tirana-Drač, oko dva kilometra od grada, a osmišljen je da pruži jedinstveno okruženje.

Vest o koncertu u Tirani dolazi nakon što su Kanjeu otkazani nastupi u Ujedinjenom Kraljevstvu, Poljskoj, Francuskoj i Švajcarskoj.

"Ovo nije samo običan koncert. Cilj projekta je da stvori jedinstven trenutak koji povezuje izvođača, publiku i samo mesto događaja. Time želimo da privučemo svetsku pažnju na Tiranu i ujedno postavimo nove standarde za koncerte u regionu", poručili su organizatori.