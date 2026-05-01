Slušaj vest

Novi jezivi podaci isplivali su iz kancelarije tužilaštva u Los Anđelesu u vezi sa procesom protiv poznatog muzičara Dejvida Entonija Berka, javnosti poznatijeg kao Dejvid (D4vd). On je suočen sa optužbama za brutalno lišavanje života četrnaestogodišnje Selest Rivas Ernandez.

Selest Rivas Ernandez Foto: Printscreen/Youtube/ABC7

Teške optužbe i motiv zločina

Pevač se tereti za teško ubistvo prvog stepena, nedozvoljene polne radnje sa detetom mlađim od 14 godina i skrnavljenje posmrtnih ostataka. Tužioci ističu da je Berk bio potpuno svestan činjenice da je žrtva maloletna tokom trajanja njihove bliskosti. Tragedija se dogodila 23. aprila prošle godine u njegovom iznajmljenom domu na Holivud Hilsu, gde je devojčica došla taksijem. Sumnja se da je motiv za zločin bila njena pretnja da će javno progovoriti o njihovom odnosu, što bi značilo kraj njegove karijere.

"Znajući da mora da ućutka žrtvu pre nego što mu uništi muzičku karijeru, optuženi je ubrzo nakon njenog dolaska u njegov dom više puta izbo devojčicu i posmatrao je dok je krvarila. Ni u jednom trenutku nije pozvao policiju niti ju je odvezao u hitnu pomoć kako bi pokušao da joj spase život", stoji u sudskom podnesku.

Planiranje i pokušaj prikrivanja dokaza

Pevač D4vd uhapšen zbog istrage smrti tinejdžerke Foto: Michael Hurcomb / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je počinio ubistvo, Berk je, prema navodima istrage, pod lažnim identitetom Viktorija Mendez počeo da nabavlja sredstva za uklanjanje tela. Na spisku kupljenih stvari našle su se motorne testere, alat za iskopavanje, vreće i posuda za spaljivanje. Veruje se da je telo raskomadao u garaži, a potom delove sakrio u prtljažnik svog vozila, gde su ih istražitelji i locirali.

Hronologija odnosa i sudski postupak

Istraga je otkrila da poznanstvo pevača i žrtve datira još iz 2021. godine, dok je ona imala svega 11 godina, a da je intimni odnos započet dve godine kasnije. Iako branioci optuženog negiraju sve navode i traže tajnost postupka, sudija je odlučio da dokumenti ostanu dostupni javnosti. Sledeće ročište u ovom potresnom slučaju zakazano je za 12. maj.

