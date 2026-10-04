da li ste znali

da li ste znali

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Malo koji broj izaziva toliko nelagode kao 666. Ljudi ga izbegavaju na registarskim tablicama, kućnim brojevima i telefonskim kombinacijama, decenijama se pojavljuje u horor filmovima i muzici, a u narodnom verovanju gotovo automatski se vezuje za Satanu.

Ipak, iza tri šestice krije se priča mnogo složenija od savremenih urbanih legendi.

Broj 666 pominje se u poslednjoj knjizi Novog zaveta, Otkrovenju Jovanovom, odnosno Knjizi Otkrivenja. Upravo jedan stih iz tog dela postao je izvor gotovo dve hiljade godina dugih rasprava, tumačenja i strahova.

„Ovde treba mudrosti! Ko ima razum, neka odgonetne broj Zveri jer je to broj čoveka. Njegov je broj šest stotina šezdeset i šest“, navodi se u Otkrivenju 13,18.

Foto: Bill R / Alamy / Profimedia

Međutim, kontekst u kojem se ovaj broj pojavljuje veoma je važan. U Otkrovenju se opisuju dve zveri koje progone one koji odbijaju da se poklone carskoj vlasti kao božanstvu. Tekst je nastao krajem prvog veka, u vremenu kada su hrišćani u Maloj Aziji bili pod pritiskom rimskog sistema i kulta cara.

Da li je broj 666 zapravo bio šifra za Nerona?

Jedno od najpoznatijih i istorijski najutemeljenijih tumačenja zasniva se na gematriji, drevnom načinu računanja prema kojem svakom slovu odgovara određena brojna vrednost.

Kada se ime „Neron Cezar“ napiše hebrejskim slovima i saberu njihove brojčane vrednosti, dobija se upravo 666.

Rimski car Neron vladao je od 54. do 68. godine i u hrišćanskoj tradiciji ostao je upamćen kao jedan od najokrutnijih progonitelja ranih hrišćana.

Zanimljivo je da postoji i druga, mnogo manje poznata verzija „broja Zveri“ – 616.

Najstariji sačuvani odlomak 13. poglavlja Otkrivenja, poznat kao papirus P115, donosi upravo broj 616, a ne 666. Stručnjaci ovu razliku povezuju sa različitim načinima pisanja Neronovog imena na grčkom, latinskom i hebrejskom jeziku.

Postojanje dve varijante dodatno je podstaklo mišljenje da broj prvobitno nije bio zamišljen kao univerzalni magični znak zla, već kao kodirana poruka razumljiva ljudima koji su živeli u vreme nastanka teksta.

Šta zapravo predstavlja „žig Zveri“?

Još jedna česta zabluda jeste poistovećivanje broja 666 i takozvanog žiga Zveri.

U biblijskom tekstu oni nisu predstavljeni kao potpuno ista stvar.

Foto: James Au / Alamy / Profimedia

Žig se opisuje kao znak pripadnosti sistemu koji se protivi Bogu, dok broj služi kao svojevrsna šifra pomoću koje se ta sila prepoznaje.

Otkrivenje čak poziva čitaoca na „mudrost“ i „razum“ prilikom tumačenja broja, što je daleko od ideje da bi svaku pojavu cifara 666 u svakodnevnom životu trebalo doživljavati kao zlokobni znak.

Zašto baš tri šestice?

U hrišćanskoj simbolici brojeva sedam često označava punoću i savršenstvo, dok se šestica može posmatrati kao ono što toj punini nedostaje.

Katolički teolog Skot Han tumačio je trostruku šesticu kao simbol čoveka koji ostaje zatvoren u sopstvenu moć, bez Boga – nečega što pokušava da dostigne savršenstvo, ali u tome nikada ne uspeva.

Katoličko učenje zato broj 666 ne posmatra kao poziv da ljudi panično traže Antihrista u brojevima, tehnologiji ili svakodnevnim predmetima, već u širem kontekstu upozorenja na duhovnu obmanu i napuštanje vere.

Skoro svaka epoha pronašla je svog „Antihrista“

Tokom vekova ljudi su neprestano pokušavali da broj 666 povežu sa ličnostima svog vremena. Jedni su ga „nalazili“ u imenima papa, drugi u Martinu Luteru, a u 20. veku slične teorije pratile su čak i Sadama Huseina i Mihaila Gorbačova.

Problem sa takvim računanjima jeste što se, promenom jezika, pravopisa ili načina sabiranja slova, gotovo svako ime može prilagoditi tako da na kraju da željeni broj.

Zbog toga se takve interpretacije danas uglavnom posmatraju kao primeri numeroloških konstrukcija, a ne pouzdan dokaz da određena osoba predstavlja „Zver“.

Ronald Regan promenio kućni broj

Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Strah od tri šestice odavno je izašao iz okvira religije i postao deo popularne kulture.

Jedan od najpoznatijih primera vezuje se za bivšeg predsednika SAD Ronalda Regana i njegovu suprugu Nensi. Nakon odlaska iz Bele kuće, promenili su kućni broj svoje rezidencije u Bel Eru u Los Anđelesu sa 666 na 668 St. Cloud Road.

Potez je dugo tumačen kao ustupak sujeverju.

Tri šestice postale su i deo muzičke istorije. Britanska grupa Ajron Mejden objavila je 1982. album „The Number of the Beast“,što je tokom tadašnje „satanističke panike“ u SAD izazvalo proteste, pa čak i javno spaljivanje njihovih ploča.

Ni filmska industrija nije propustila priliku da iskoristi reputaciju ovog broja. Rimejk horora „Prokletstvo“ namerno je premijerno prikazan 6. juna 2006. godine, kako bi datum mogao da se napiše kao 6/6/06.

Da li se 666 nalazi u barkodovima?

Jedna od najupornijih savremenih teorija tvrdi da je broj 666 navodno skriven u barkodovima proizvoda.

Razlog za nastanak tog mita jeste vizuelna sličnost oznake broja šest u određenim sistemima kodiranja sa tankim linijama koje se nalaze na početku, sredini i kraju barkoda.

Ipak, te linije imaju tehničku funkciju i ne predstavljaju tri skrivene šestice.

Strah je u nekim slučajevima imao i sasvim praktične posledice. Američki put poznat kao U.S. Route 666 preimenovan je 2003. godine u U.S. Route 491, nakon godina krađa saobraćajnih znakova, vandalizma i žalbi stanovništva.

Za iracionalni strah od ovog broja čak je skovan i komplikovan naziv – heksakosioiheksekontaheksafobija. Ipak, taj izraz više predstavlja šaljivu jezičku tvorevinu nego zvanično priznatu medicinsku dijagnozu.

Gotovo dve hiljade godina nakon nastanka Otkrovenja, broj 666 tako ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola zapadne kulture. Ali između onoga što zaista piše u biblijskom tekstu i onoga što su vekovi straha, sujeverja i popularne kulture dodali njegovom značenju postoji velika razlika.

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