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Prvi let avionom biće mnogo lakši ako na aerodrom stignete ranije i unapred znate redosled čekiranja, kontrole i ukrcavanja.

Prvi let može biti uzbudljiv, ali i pomalo stresan ako ne znate šta vas čeka na aerodromu.

Od dolaska na terminal do preuzimanja kofera nakon sletanja, nekoliko jednostavnih pravila može vam značajno olakšati putovanje.

Na aerodrom krenite na vreme

Najbolje je da stignete dva do tri sata pre leta. Tako ćete imati dovoljno vremena za čekiranje, predaju prtljaga i bezbednosnu kontrolu, čak i ako se pojavi gužva.

Ako do aerodroma putujete iz drugog grada, unapred proverite prevoz i uračunajte moguće zastoje. Ukoliko dolazite automobilom, raspitajte se o parkingu i vremenu potrebnom da od njega stignete do terminala.

Krenite na vreme Foto: Seth Wenig/AP

Bezbednosna kontrola nije razlog za paniku

Nakon prijave na let sledi bezbednosna provera. U zavisnosti od aerodroma, možda ćete morati da skinete jaknu, kaiš, sat ili nakit, dok se laptop i drugi elektronski uređaji često posebno skeniraju.

Samo pratite uputstva osoblja i pripremite stvari unapred. Dodatna kontrola ne znači automatski da postoji problem, putnici se ponekad nasumično upućuju na proveru.

Pratite ekrane i pronađite svoj gejt

Kada prođete kontrolu, pogledajte na kom izlazu se ukrcavate. Na velikim aerodromima gejt može biti prilično udaljen, a njegov broj se ponekad promeni.

Zato nemojte samo jednom proveriti informacije. Povremeno pogledajte elektronske ekrane i slušajte obaveštenja. Do ukrcavanja možete popiti kafu, nešto pojesti ili odmoriti, ali ostanite dovoljno blizu svog izlaza.

Tokom poletanja mogu vam zapušiti uši

Pre poletanja posada će pokazati osnovna bezbednosna pravila i objasniti korišćenje pojasa i opreme za hitne situacije.

Zbog promene pritiska moguće je da osetite neprijatnost u ušima tokom poletanja i sletanja. Gutanje, zevanje ili žvaka mogu pomoći da se pritisak lakše izjednači.

Tokom poletanja mogu vam se zapušiti uši Foto: Shutterstock

Šta vas čeka nakon sletanja?

Po izlasku iz aviona pratite oznake ka izlazu ili prostoru za preuzimanje prtljaga. Ako putujete međunarodnim letom, može vas očekivati pasoška kontrola.

Broj trake za prtljag obično je prikazan na ekranima. Kada uzmete kofer, proverite oznaku i podatke na prtljagu kako ga ne biste zamenili sa sličnom torbom.

Kada jednom upoznate proceduru, većina stvari postaje rutinska, od čekiranja i kontrole do ukrcavanja i preuzimanja prtljaga.

(Kurir.rs/Informer)

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