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List "Velt" je, u skraćenoj verziji, objavio jedno poglavlje iz nje. Čevang Dorze i njegov stariji brat Nima Dorze izgledaju kao hipsteri iz velikog grada: nose farmerke, moderne frizure i imaju vitka, utrenirana tela. Odaju utisak 19-godišnjaka, a zapravo su stari 27 i 28 godina.

Nikada nisu sišli niže od sela Kumling, u Dolini Tsum, na visini od 2.400 metara, u nepalskom delu Himalaja.

- Ovde gore imamo sve što nam je potrebno za život: heljdu, krompir, ječam i soju, malo povrća, pravimo tsampu (tradicionalno jelo od pečenih žitarica), imamo dovoljno sena za stoku - kaže Čevang tokom predaha od oranja.

Strma staza vodi do njihove kuće, nedaleko od ulaza u mesto.

Dva brata dele jednu ženu

Ovde žive s dvoje dece, majkom, tetkom i suprugom Navančedu. Dva brata dele jednu ženu, a koje je čije dete uopšte nije bitno.

Petogodišnji dečak starijeg brata zove "tata", a drugi mu je zvanično "čika". Porodica se savršeno slaže. Dečak se mazi sa obojicom braće, Navančedu se smeška i doji bebu.

Iako stanovnici Doline Sreće nerado govore o tome, poliandrija je i dalje uobičajena praksa. Zbog zakona, ovakvi brakovi nisu registrovani u opštini. Katmandu je udaljen nekoliko dana, a polovina stanovnika doline nemaju ni izvod iz matične knjige rođenih, a kamoli pasoš, otkriva autor.

Poliandrija je uvedena iz praktičnih razloga. Jedan muž je mogao da radi u polju, žena je gajila decu, radila u bašti i pripremala hranu, a drugi muž je za to vreme išao na posao, na gradilištu ili kod drugih seljaka. Tako supruga i deca nisu bili prepušteni sami sebi, ukoliko jedan muškarac ode.

Osim toga, u dolini nije bilo dovoljno žena, jer je postojao običaj da se drugorođena ćerka šalje u manastir, što je za devojčice bila jedinstvena prilika da se obrazuju.

Ta tradicija je dovela do viška muškaraca. Izgledi da upoznaju devojku sa strane bili su slabi, jer život u hladnoj klimi i izolaciji nije delovao naročito primamljivo.

Nedostatak žena, malo posla, previše braće koja su polagala pravo na imanje naveli su mnoge mladiće da potraže posao u Indiji ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kako se dele bračne dužnosti

Poliandrija je, osim toga, imala funkciju prirodnog sredstva protiv začeća: kada više muškaraca živi s jednom ženom, rađa se manje dece, a broj i veličina imanja iz generacije u generaciju se ne menja, jer se ne deli među naslednicima.

U porodici Dorze oba muža imaju svoju sobu, a žena spava s bebom. A šta je sa bračnim dužnostima?

- Tu mora da postoji ravnopravna podela. Nijedan od dvojice muževa ne sme da ima utisak da ga žena više voli - citira Arnu jednog od žitelja doline.