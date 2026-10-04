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Nekadašnji razlozi za odabir destinacija, poput obilaska kulturoloških znamenitosti ili uživanja na plaži, polako padaju u drugi plan.

Mladi putnici danas pakuju kofere privučeni hranom koja je postala hit na internetu. Ovaj pokret dobio je i svoj naziv nastao kombinovanjem reči snack (zalogaj) i backpacking (putovanje sa rancem) - snekpeking.

Redovi ispred pekara

Umesto poziranja ispred poznatih građevina, turisti provode sate u redovima ispred pekara i restorana brze hrane kako bi probali određeni specijalitet. Tako je u Firenci popularniji sendvič sa pistaćima od samog Mikelanđelovog Davida, Pariz privlači posetiocima punjenim okruglim kroasanima, dok se u Istanbulu traga za najboljom baklavom.

Foto: Profimedia

Sama dinamika obilaska gradova se promenila. Umesto sedenja u klasičnim restoranima, grad se istražuje u hodu, prelazeći sa jednog uličnog štanda na drugi.

Zašto je ovaj trend očarao mlade?

Rast troškova života učinili su večere u restoranima preskupim, dok ovaj stil putovanja omogućava degustaciju brojnih lokalnih ukusa tokom dana za znatno manje novca.

Takođe, hrana s nogu pruža neposredniji uvid u svakodnevni život lokalnog stanovništva, bez pritiska i rigoroznih satnica.

Naravno, TikTok i Instagram imaju ključnu ulogu. Glavni suvenir sa putovanja više nije slika spomenika, već snimak otvaranja pakovanja i prvog zalogaja ispred lokalne pekare. Upravo su autentične reakcije na nove ukuse zabeležene kamerom i pokrenule čitav ovaj fenomen.

(Kurir.rs/Informer)

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