Šta je snekpeking? Novi trend zaludeo mlade - ovako sada biraju destinacije za putovanja
- Snekpeking je novi trend među mladima: putovanja planiraju zbog hrane koja je postala hit na internetu, a ne zbog znamenitosti.
- Turisti sate provode u redovima ispred pekara i restorana brze hrane, tražeći specijalitete poput pistać sendviča, kroasana i baklave.
- Trend podstiču viši troškovi života i TikTok i Instagram, gde su snimci prvog zalogaja postali glavni suvenir sa putovanja.
Nekadašnji razlozi za odabir destinacija, poput obilaska kulturoloških znamenitosti ili uživanja na plaži, polako padaju u drugi plan.
Mladi putnici danas pakuju kofere privučeni hranom koja je postala hit na internetu. Ovaj pokret dobio je i svoj naziv nastao kombinovanjem reči snack (zalogaj) i backpacking (putovanje sa rancem) - snekpeking.
Redovi ispred pekara
Umesto poziranja ispred poznatih građevina, turisti provode sate u redovima ispred pekara i restorana brze hrane kako bi probali određeni specijalitet. Tako je u Firenci popularniji sendvič sa pistaćima od samog Mikelanđelovog Davida, Pariz privlači posetiocima punjenim okruglim kroasanima, dok se u Istanbulu traga za najboljom baklavom.
Sama dinamika obilaska gradova se promenila. Umesto sedenja u klasičnim restoranima, grad se istražuje u hodu, prelazeći sa jednog uličnog štanda na drugi.
Zašto je ovaj trend očarao mlade?
Rast troškova života učinili su večere u restoranima preskupim, dok ovaj stil putovanja omogućava degustaciju brojnih lokalnih ukusa tokom dana za znatno manje novca.
Takođe, hrana s nogu pruža neposredniji uvid u svakodnevni život lokalnog stanovništva, bez pritiska i rigoroznih satnica.
Naravno, TikTok i Instagram imaju ključnu ulogu. Glavni suvenir sa putovanja više nije slika spomenika, već snimak otvaranja pakovanja i prvog zalogaja ispred lokalne pekare. Upravo su autentične reakcije na nove ukuse zabeležene kamerom i pokrenule čitav ovaj fenomen.
(Kurir.rs/Informer)
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