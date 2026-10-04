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Žena naroda Himba u Namibiji sa tradicionalnim pletenicama i kožom premazanom crvenom pastom otjize

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Na severozapadu Namibije, u sušnom regionu Kunene, živi narod Himba, poznat po načinu života koji je vekovima prilagođen gotovo surovim pustinjskim uslovima. Njihove žene posebno privlače pažnju zbog karakteristične crvenkaste boje kože i kose, ali i zbog rituala nege koji se znatno razlikuju od onoga na šta smo navikli. Voda je u područjima u kojima žive toliko dragocena da se tradicionalno veoma retko koristi za kupanje, pa su Himbe razvile sasvim drugačiji način održavanja higijene.

Žena naroda Himba u Namibiji sa tradicionalnim pletenicama i kožom premazanom crvenom pastom otjize Foto: MB_Photo / Alamy / Alamy / Profimedia

Zbog toga se često može čuti da se žene Himba tokom života kupaju svega nekoliko puta. Lokalni namibijski izvori navode da će se okupati kada vode ima dovoljno, ali da je u sušnim predelima ona luksuz koji se pre svega čuva za piće i najosnovnije potrebe.

Crvena pasta bez koje je teško zamisliti žene Himba

Umesto svakodnevnog tuširanja, žene Himba veliku pažnju posvećuju ritualu nanošenja paste poznate kao otjize. Pravi se od sitno usitnjenog crvenog okera pomešanog sa životinjskom mašću, a smesa se nanosi na kožu, kosu, nakit, pa čak i delove odeće. Upravo otjize daje njihovoj koži prepoznatljivu bakarnocrvenu nijansu koja je postala jedan od najupečatljivijih simbola ovog naroda.

Pogledajte u galeriji fotografije Himba plemena:

1/5 Vidi galeriju Pleme Himba Foto: Hans Delnoij / Alamy / Profimedia, Michele Burgess / Alamy / Profimedia, Antoine Lorgnier / AFP / Profimedia

Ova pasta nema samo estetsku ulogu. U suvoj i vreloj klimi pomaže da se koža zaštiti od sunca i insekata, a koristi se i za mirisanje i negu tela. Crvena boja smatra se i simbolom lepote, pa nanošenje otjizea nije samo praktičan postupak već važan deo svakodnevnog identiteta žena Himba.

Njihova jutarnja nega može da traje satima. Žene pažljivo uređuju kosu, obnavljaju sloj okera na koži i održavaju složene pletenice koje nisu samo ukras. Frizura može da otkrije mnogo o osobi koja je nosi - između ostalog godine, životnu fazu i bračni status. Kod odraslih žena karakteristične su duge pletenice presvučene otjizeom, dok udate žene i majke mogu nositi i tradicionalni kožni ukras za glavu poznat kao erembe.

Umesto vode koriste mirisni dim

Žena naroda Himba u Namibiji sa tradicionalnim pletenicama i kožom premazanom crvenom pastom otjize Foto: Profimedia

Kada nema dovoljno vode, žene Himba telo osvežavaju na način koji na prvi pogled može delovati neobično. Aromatično bilje, korenje i smolu stavljaju na užareni ugalj, a zatim sede ili čuče iznad dima. Ponekad se pokriju tkaninom kako bi mirisni dim obavio celo telo i odeću.

Takav ritual služi kao svojevrsno „dimno kupanje“. Dim ostavlja prijatan miris, a koristi se i za osvežavanje odeće. Ovaj običaj nije nastao iz pomodarstva niti kao neobičan ritual lepote, već kao praktičan odgovor na život u oblasti u kojoj je pristup vodi vekovima bio ograničen.

Njihov način nege pokazuje koliko se svakodnevne navike mogu prilagoditi prirodi i uslovima života. Ono što bi u jednom delu sveta bilo nezamislivo, u sušnim krajevima Namibije razvilo se u složen sistem higijene, lepote i tradicije koji se prenosi sa generacije na generaciju.

Žena naroda Himba u Namibiji sa tradicionalnim pletenicama i kožom premazanom crvenom pastom otjize Foto: Antoine Lorgnier / AFP / Profimedia

Stoka je temelj svakodnevnog života

Himbe su tradicionalno polunomadski stočari, a njihov život u velikoj meri zavisi od goveda i koza. Stoka im obezbeđuje mleko, meso i kožu, ali ima i veliki društveni i simbolički značaj. Žene se tradicionalno bave brojnim svakodnevnim poslovima, među kojima su donošenje vode i drva, pripremanje hrane, briga o deci i mužnja životinja.

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