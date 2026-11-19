Stan na Vračaru u Beogradu gde je snimana serija "Ljubav, navika, panika" navodno se izdaje se za neverovatnih 1400 evra mesečno, kao misle korisnici društvenih mreža.

Kultna komedija, koja je snimana u periodu od 2005. do 2007. godine, prirasla je za srca mnogih gledalaca, a inserti iz nje su i danas viralni na društvenim mrežama.

Glavni glumci Seka Sablić, Nikola Simić, Mirka Vasiljević i Marija Karan pod režiserskom palicom Slobodana Šuljagića većinu scena snimali su u stanu koji se nalazi u zgradi na visokom prizemlju u Ulici Topolska 18 u Beogradu.

Pogledajte u galeriji scene iz serije Ljubav, navika, panika:

1/8 Vidi galeriju Scene iz serije Ljubav, navika, panika Foto: Printskrin, Printskrin / You Tube

Vlasnici ove nekretnine od 130 kvadrata sada je iznajmljuju, a ko želi da u njemu živi moraće da izdvoji 1.400 evra mesečno.

Na društvenoj mreži "X" jedan korisnik postavio je link sa "Halo oglasa" u kom se pita da li je to baš ovaj stan u Topolskoj 18 gde je snimana serija "Ljubav, navika, panika"

Topolska 18 Foto: Printscreen YouTube

U oglasu je stajalo:

"Izdaje se komforan stan u Topolskoj ulici, u mirnom delu Vračara. Stan poseduje dva odvojena ulaza. Sastoji se od ulaznog hodnika iz koga se ulazi u sve sobe. Kuhinju i kupatilo. Stan je dvostrano orijentisan. Stan ima mogucnost grejanja na struju i na pelet. Stan je pogodan za kancelariju ili neki izložbeni salon."

Oglas za stan u Topolskoj 18 Foto: Printscreen/Halo oglasi

Ova vest se brzo proširila društvenim mrežama.

"Ko ima para izdaje se Mićin i Verin stan u Topolskoj 18 za 1.400 evra mesečno", "Gde mogu da nađem taj oglas?", "Zar tamo nije stan Maline Vojvodić?", samo su neki od komentara na društvenoj mreži "X".

Zanimljivo je da su u istoj zgradi i njenom dvorištu snimane i neke od kultnih scena iz serije "Srećni ljudi". Na toj adresi stanovala je Malina Vojvodić koju je u čuvenoj seriji scenariste Siniše Pavića glumila Snežana Savić. Za potrebe serije snimljena je i pesma "Topolska 18" koja je postala veliki hit.

"Srećni ljudi" Foto: Printscreen YouTube

Glumica Mirka Vasiljević prisetila se svojevremeno rada na ovoj seriji, istakavši da je čitave četiri godine svoje srednje škole provela snimajući u stanovima i dvorištu u Topolskoj 18.

- Verovali ili ne, u pitanju je stan. Pune četiri godine moje srednje škole mi smo snimali seriju u stanu, i to ni manje ni više nego u Topolskoj 18. Svi znamo čuvenu istoimenu pesmu, tako da ništa nije slučajno. Snimali smo u stanu i u dvorištu, to su uglavnom bile sve lokacije. Uvek imam osmeh na licu kad se setim snimanja, a kako sam bivala starija, shvatila sam da mi je ta ulica izrazito draga - rekla je ona, pa dodala:

Kad privatno prođem, pogledam na tu stranu. Isto je vrlo zanimljivo što je moj jako dobar drug iz srednje škole tu živeo, tako da sam imala i društvo tokom pauza na snimanju. Ta ulica će mi uvek izmamiti osmeh na licu, neku pozitivnu energiju, puno srce i ispunjenje. Tu sam srela prijatelje, imala sam čast i zadovoljstvo da sarađujem s legendama. Neki od njih, nažalost, nisu s nama, ali su uticali na moje sazrevanje i životne odluke - rekla je Vasiljevićeva.

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