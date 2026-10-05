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Kultna američka sapunica "Dinastija", koja je tokom osamdesetih godina prošlog veka prikovala milione gledalaca za male ekrane širom planete, ostala je upamćena po besramnom luksuzu, nemilosrdnim borbama za moć i porodičnim intrigama visoke klase.

Međutim, malo ko zna da je u samom vrhu holivudske produkcije tog doba, u trenucima kada su se diktirali globalni televizijski trendovi, svoje mesto pronašla i tadašnja Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. U jednoj od najupečatljivijih scena druge sezone, geografsko-politički prostor Balkana postao je deo opasne poslovne igre glavnih aktera ove televizijske drame.

Pogledajte kultne scene u seriji "Dinastija":

1/18 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Ova neobična spona sa našim prostorima iznova privlači pažnju publike, budući da se legendarna serija emituje svakog radnog dana na Kurir televiziji u terminima od 17 i 23:10 časova. Priča o tome kako su se Jugoslavija ispreplitala sa sudbinama Karingtonovih i Kolbijevih i dan danas fascinira javnost.

Dijalog koji je iznenadio gledaoce

U 15. epizodi druge sezone originalne serije, napetost između bezobzirne Aleksis Karington, u izvođenju neponovljive Džoan Kolins, i uticajnog magnata Sesila Kolbija, koga je tumačio Lojd Bohne, doseže sopstveni pik. Njihova tajna i strastvena veza nije se oslanjala isključivo na fizičku privlačnost, već i na neprestana nadmudrivanja, ucene i težnju za prevlašću u svetskim ekonomskim tokovima.

Nakon intimnog susreta, u trenutku kada se Sesil sprema da napusti prostoriju ne bi li zaključio još jedan višemilionski međunarodni ugovor, Aleksis ga u svom prepoznatljivom, zavodljivom maniru ubeđuje da ostane. Dok razgovaraju o njegovim poslovnim planovima i dotiču se starih tema vezanih za Felon, u njihovoj konverzaciji na iznenađenje mnogih gledalaca sa ovih prostora izgovaraju se rečenice koje su usred Hladnog rata uvrstile Jugoslaviju u narativ vodeće američke sapunice.

Kako je tekao kultni dijalog

Kada joj Sesil predoči da više nema vremena, Aleksis mu uzvraća: "Znam. Imaš poslovni sastanak. Ideš da kupiš Jugoslaviju", na šta joj Sesil, napuštajući prostoriju, dobacuje: "Samo srpski sektor”, preusmeravajući razgovor na glasinu koju je Aleksis lansirala - da je Felon zapravo njegova kćerka. Nastojeći da po svaku cenu izbegne razjašnjenje, Aleksis zaključuje: "Zašto razmišljati o prošlosti kada je sadašnjost tako fantastična? Prepustimo Srbe Srbima."

Pogledajte u galeriji kadrove scene gde se pominje Jugoslavija:

1/6 Vidi galeriju U seriji "Dinastija" pominju se Srbi i Jugoslavija Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Ova kratka, ali izuzetno upečatljiva razmena reči oslikava na koji način su holivudski scenaristi posmatrali tadašnji socijalistički blok i Balkansko poluostrvo - kao egzotičnu, geopolitički intrigantnu teritoriju pogodnu za velike kapitalističke mahinacije i preuzimanja od strane svetskih magnata poput Sesila Kolbija. Ujedno, opaska o "srpskom sektoru" i ležeran odgovor Aleksis da se "Srbi prepuste Srbima" otkrivaju specifičan, hladnokrvni cinizam visoke klase koji je bio zaštitni znak ove TV serije.

Plava krv Karađorđevića na holivudskom setu

Spominjanje Jugoslavije u scenariju, međutim, nije bila jedina niti najjača spona između ove svetski poznate serije i naše zemlje. Prava, životna i istorijska veza dogodila se već u četvrtoj sezoni, kada u priču ulazi novi, ključni lik koji će iz korena promeniti dinamiku unutar porodice Karington.

Kada je produkcija odlučila da zameni lik Amande Karington - tajanstvene, vanbračne ćerke Aleksis Kolbi i Blejka Karingtona koju je prvobitno tumačila glumica Pamela Su Martin, za ulogu je izabrana njena mlada, prelepa koleginica Katarina Oksenberg. Ono što je ovaj izbor učinilo istorijskim jeste činjenica da Katarina nije bila samo holivudsko lice, već direktni potomak srpske kraljevske dinastije Karađorđević.

Kako je Kurir i ranije pisao, Katarina Oksenberg je ćerka kneginje Jelisavete Karađorđević i unuka jugoslovenskog kneza namestnika Pavla Karađorđevića i grčke princeze Olge. Preko svoje majke, ona je čukununuka vožda Karađorđa i direktno povezana sa britanskim, grčkim i ruskim kraljevskim domovima. Kada je zakoračila na set serije, Katarina je sa sobom donela autentično aristokratsko držanje, otmenost i prirodni glamur koji se nije mogao naučiti na glumačkim akademijama.

Pogledajte u galeriji fotografije Katarine Oksenberg u "Dinastiji":

1/6 Vidi galeriju Katarina Oksenberg u ulozi Amande Karington, serija Dinastija Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia, Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia, American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Njen ulazak u seriju u ulozi Amande bio je pravi medijski i televizijski bum. Predstavljena kao devojka koja je odrasla u Engleskoj i Švajcarskoj ne znajući ko su joj pravi roditelji, Amanda je unela talas svežine i buntovništva. Njeni dueli sa majkom Aleksis bili su vrhunac televizijske zabave osamdesetih, a lik krunisane princeze Karađorđević koja igra fiktivnu princezu na malim ekranima postao je svetska senzacija.

Katarina je za ovu ulogu nagrađena i sa dve prestižne glumačke nagrade, a scena njenog kraljevskog venčanja sa knezom Mihaelom u izmišljenoj državi Moldaviji, koja se završava čuvenim "Moldavskim masakrom", ostala je zabeležena u analima televizijske istorije kao jedan od najgledanijih televizijskih trenutaka svih vremena.

Međutim, iza raskošnog života jedne princeze i glumice, bila su otvorena i vrata pakla njenog privatnog života koji su obeležela tri braka - devetodnevni sa holivudskim producentom Robertom Evansom, dugogodišnji sa glumcem Kasperom van Dijenom, i trenutni sa biznismenom Elisom Džounsom, s kojim je pronašla sreću nakon što joj je pomogao kada je izgubila dom u požaru. Ipak, njena najveća životna borba bila je nadljudska i bespoštedna akcija spasavanja najstarije ćerke Indije iz kandži opasne sekte NXIVM kada je rizikovala sopstvenu bezbednost, otišla u FBI i uz ogromnu medijsku kampanju uspela da razotkrije vođu kulta Kita Ranijera i vrati svoju ćerku na sigurno.

Neprolazni šarm sapunice

Sudbina "Dinastije" bila je da diktira stil celoj jednoj generaciji. Od raskošnih toaleta, naglašenih jastučića na ramenima i ekstravagantnog nakita, pa sve do unutrašnjeg uređenja vila u Denveru, serija je predstavljala materijalizaciju američkog sna i vizuelnog kiča osamdesetih.

Serija Dinastija Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Ipak, iza te sjajne fasade ležala je izuzetno spretno napisana dramska struktura. Teme poput borbe za vlast nad naftnim kompanijama, porodičnih izdaja, sukoba maćehe i ćerke, te rivalstva bivših i sadašnjih supruga, rezonovale su sa publikom širom sveta. Dodamo li tome faktore poput pomenutih replika o Jugoslaviji ili prisustva prave srpske princeze u glumačkoj ekipi, jasno je zašto je ova serija na ovim prostorima uvek imala poseban, gotovo kultni status.

Televizijski fenome koji ne gubi na snazi

Danas, decenijama nakon što je snimljena poslednja epizoda originalnog serijala, "Dinastija" iznova dokazuje svoju neprolaznu vrednost i privlačnost. Bilo da se posmatra kao nostalgija za jednim prohujalim vremenom glamura, kao pop-kulturni artefakt osamdesetih ili kao studija o ljudskoj pohlepi i strastima, ova sapunica bez problema uspeva da zadrži pažnju i novih generacija gledalaca.

Publika sada ima idealnu priliku da ponovo proživi sve spletke Karingtonovih, obrati pažnju na istorijske i geografske detalje poput pomenutog biznisa. "Dinastija" je bila i ostala više od obične serije - ona je spomenik jedne televizijske epohe u kojoj su se Balkan, kraljevske loze i holivudski san sreli u istom kadru.

Pogledajte video: Serija Dinastija, radnim danima na Kurir televiziji