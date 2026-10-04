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Ovonedeljna Superpotera počela je ubrzanim kursom pirotskog. Jovan Memedović i Aleksa Stefanović odmah su prešli na dijalekat, a novi tragač dobio je zadatak da u istom maniru opiše i svoje kolege iz tima. Od toga su začas stigli do možda još poznatijeg aduta Pirota - peglane kobasice, pa je palo i obećanje da će je Aleksa doneti u nekoj od narednih epizoda. Dok čekamo da vidimo da li će on održati reč, takmičare su čekale nešto ozbiljnije ponude.

Prvi se tragačima suprotstavio Dušan Radovanović iz Požege, student španskog jezika. Stigao je da sa Milicom razmeni nekoliko rečenica na španskom, ali je jezik brojeva ubrzo postao mnogo zanimljiviji. Imenjak Dušan ponudio mu je milion dinara, a Milica čak dva miliona. Takmičar je izabrao najvišu sumu i borbu protiv svih pet tragača, ali su milioni ovog puta ostala van njegovog domašaja.

Aleksa Jeftić iz Donjeg Lajkovca, učesnik Superpotere Foto: Adrenalin produkcija

Nakon njega na scenu je izašao Aleksa Jeftić iz Donjeg Lajkovca, student informacionih sistema i tehnologije i ljubitelj planinarenja. Osvajanje vrhova mu, izgleda, dobro ide i kada nisu planinski. Izabrao je borbu za 700.000 dinara protiv četvoro tragača i pobedio sa čak 17 sekundi prednosti. Proslavljajući pobedu Aleksa je najavio da će sledeća stanica na njegovom kvizaškom putu biti Potera.

Treći takmičar, Rajko Zec iz Futoga, već je otkrivajući svoje zanimanje dao dovoljno materijala za razgovor. Zvanično je stručni saradnik za naplatu u instituciji elektronskog novca, a nezvanično, kako sam kaže, "uteruje dugove“. Ova definicija zanimanja privukla je pažnju kako voditelja, tako i tragača. U Superpoteri je Rajko igrao za 450.000 dinara protiv četvoro tragača, ali mu ovoga puta "naplata duga“ nije pošla za rukom.

Nadica Stojanović iz Futoga, učesnica Superpotere Foto: Adrenalin produkcija

Za kraj je stigla Nadica Stojanović iz Požarevca, matematičarka koja radi u IT indsutriji, posvećena sportu i zdravom načinu života. Joga, fitnes i ples su njena strast, pa se u studiju povela i rasprava o tome koliko bi muškaraca u treningu uopšte uspelo da izvede neke od zahtevnih pokreta. Nadica je, međutim, svoj kvizaški izazov savladala bez dileme, izabrala je "trku” za 300.000 dinara protiv troje tragača i pobedom stavila tačku na ovu epizodu.

Najnovija Superpotera završena je pobedom, ali i jednim obećanjem čije ispunjenje nas tek očekuje: da li će Aleksa u nekoj od narednih epizoda zaista doneti peglanu kobasicu?

Video: Voditelj Kurir televizije u humanitarnom izdanju kviza "Mozaik"