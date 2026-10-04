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Mesec je tek počeo, a pojedinim znacima horoskopa već će dovoljno zakomplikovati celu jesen. Venera je 3. oktobra ušla u retogradno kretanje, a ovaj hod će trajati sve do 13. novembra.

Retrogradna Venera počinje u Škorpiji, znaku koji se u astrologiji vezuje za intenzitet, intimnost, tajne, posesivnost i emocionalne veze koje nije lako površno prekinuti. Zatim se 25. oktobra vraća u Vagu, znak koji se povezuje sa partnerstvima, ravnotežom, dogovorima i odnosima sa drugim ljudima.

Neke stare emocije mogu ponovo da isplivaju, ali povratak prošlosti ne mora automatski da znači i povratak staroj vezi. Isto važi i za novac: retrogradna Venera može da bude simboličan trenutak za razmišljanje o tome na šta trošimo, šta nam je zaista važno i da li kupujemo ono što želimo ili ono što pokušavamo da nadoknadimo.

A dok Venera bude prolazila kroz Škorpiju, teme koje smo možda pokušavali da gurnemo pod tepih postaju mnogo teže za ignorisanje.

Četiri znaka koja će najviše da osete ovu retrogradnu Veneru su:

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Za Ovnove ovaj period donosi preispitivanje odnosa u koje su mnogo ulagali emotivno, ali i lično. Ono što su do sada prihvatali bez mnogo pitanja moglo bi odjednom da počne da im smeta.

Retrogradna Venera će ih naterati da zastanu i razmisle da li su u nekom odnosu zato što to zaista žele ili zato što su se navikli na određenu dinamiku.

Moguće je i vraćanje na razgovore koji nikada nisu završeni kako treba. Neko iz prošlosti može ponovo da se pojavi, ali mnogo važnije od samog povratka biće pitanje: da li se nešto zaista promenilo ili samo ponovo otvaramo ista vrata?

Ovo nije period u kojem Ovan mora da donese konačnu odluku preko noći. Naprotiv, najviše može da dobije ako sebi dozvoli da prvo shvati šta zapravo želi.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bikovima bi retrogradna Venera mogla posebno da poremeti osećaj sigurnosti.

Pošto se Venera u astrologiji tradicionalno povezuje i sa uživanjem, novcem i ličnim vrednostima, ovaj period može da pokrene pitanja poput: "Da li sam zadovoljan onim što imam?" i "Koliko me zapravo košta ono čega ne želim da se odreknem?"

Na emotivnom planu moguće je vraćanje starih osećanja ili situacija za koje je Bik verovao da ih je definitivno ostavio iza sebe. Bikovi postaju svesni da je odnos kom nisu želeli da daju šansu zbog sopstvenih nesigurnsoti, zapravo odnos koji bi im doprineo da se osećaju bolje i srećnije. Ukoliko ne shvate to na vreme, u opasnosti su da izgube osobu koja ih već neko vreme čeka da se odluče.

VAGA

Vaga Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Za Vagu je ova retrogradna Venera posebno zanimljiva jer se period završava upravo u njenom znaku.

Tema odnosa mogla bi da bude u centru pažnje, ali ne nužno samo romantičnih. Vaga počinje da preispituje prijateljstva, poslovne odnose, dogovore i sve situacije u kojima je dugo pokušavala da održi mir. Problem nastaje kada potreba za harmonijom postane važnija od sopstvenog zadovoljstva.

Retrogradna Venera može zato da pokrene pitanje koje Vaga možda dugo odlaže: "da li je odnos zaista ravnopravan ili samo izgleda skladno spolja?"

Ni finansije nisu potpuno van priče. Ovo je period u kojem Vage počinju pažljivije da razmišljaju o većim kupovinama, troškovima i tome šta im je zaista vredno ulaganja. Astrološka tumačenja ovog tranzita upravo posebno izdvajaju preispitivanje finansija i ličnih vrednosti.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije bi ovu retrogradnu Veneru mogle da dožive najličnije, s obzirom na to da ona počinje upravo u njihovom znaku.

Ovo nije nužno period velikih spoljašnjih događaja koliko period u kojem se mnogo toga dešava ispod površine. Stare emocije, neizgovorene stvari, sumnje, ljubomora ili pitanja poverenja mogu ponovo da se pojave.

Škorpija inače ne voli površne odgovore, a retrogradna Venera bi mogla dodatno da pojača potrebu da se stvari nazovu pravim imenom.

Ako je neka veza već dugo bila na klimavim nogama, sada postaje očigledno šta više ne funkcioniše. Ako je, s druge strane, odnos dovoljno stabilan, ovaj period može da otvori prostor za razgovore o stvarima o kojima se ranije ćutalo.

Najvažnije pitanje za Škorpiju neće biti samo "šta osećam?", već i "zašto ovo još uvek osećam?"