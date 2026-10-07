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Iako je nekada smatrala da je potpuno glatka koža obaveza svake žene, danas ponosno nosi svoje prirodne dlake, i ističe da joj je ta promena donela ogromno samopouzdanje.

Nekada se Ejmi Džindžer Hart redovno brijala i depilirala voskom, uglavnom zato što je verovala da se to od žena očekuje, ali i zato što je njen tadašnji partner više voleo takav izgled. Međutim, konstantno održavanje glatke kože ubrzo joj je postalo naporno i opterećujuće. Posebno su joj smetale iritacije i faza kada dlake ponovo počinju da rastu, pa je shvatila da udovoljavanje tuđim kriterijumima jednostano nije vredno tolikog truda.

Odluku da u potpunosti izbaci brijače i depilaciju donela je pre desetak godina. U međuvremenu je postala popularna influenserka i kreatorka sadržaja, pa je na TikToku i Instagramu danas prati više od milion ljudi. Njen prirodan izgled privlači veliku pažnju, ali Ejmi napominje da postoji ogromna razlika između reakcija koje dobija na mreži i onih u stvarnom životu.

Dok na internetu redovno nailazi na pogrdne komentare nepoznatih ljudi, uživo joj nikada niko nije uputio nikakvu primedbu. Štaviše, ubeđena je da bi se mnogi njeni verni pratioci razočarali kada bi ponovo počela da uklanja dlake.

Ejmi smatra da maljavost ne bi trebalo da utiče na žensku privlačnost. Prema njenim rečima, kada se nekome zaista dopadate kao osoba, takvi detalji mu uopšte neće smetati, već mogu postati i privlačni. Ona ističe da je problem u tome što smo decenijama kulturološki učeni da je žensko telo bez dlaka jedini prihvatljivi standard lepote, dok je prirodan izgled gotovo potpuno izbačen iz medija i pop-kulture. Zbog te retkosti, prirodno žensko telo nekima danas deluje neobično ili čak na poseban način privlačno.

Na kraju, Ejmi naglašava da je odustajanje od brijanja pre svega bila njena lična odluka. Trebalo joj je vremena da shvati koliko je energije gubila pokušavajući da se uklopi u društvene kalupe, dok se danas u svojoj koži oseća daleko stabilnije i uspešnije nego ikada pre. Poručuje da univerzalna pravila lepote ne postoje i da će uvek postojati ljudi koji će ceniti baš ono što vas čini autentičnim.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Brijanje nogu