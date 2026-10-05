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Rekviziti i igračke namenjeni zabavi pasa i mačaka mogu izazvati teške zdravstvene komplikacije ukoliko dođe do njihovog gutanja, naglašava se u novom stručnom izveštaju.

Nevladina organizacija Centar za bezbednost kućnih ljubimaca (CPS) objavila je podatke koji pokazuju da su upravo igračke najčešći industrijski proizvodi povezani sa povređivanjem i smrtnim ishodima kod životinja. Saznanja se baziraju na prijavama samih vlasnika, obavljenim intervjuima i detaljnoj analizi veterinarske dokumentacije, navodi Newsweek.

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Prema njihovim uvidima, čak 83 odsto zabeleženih slučajeva zahtevalo je neodložnu veterinarsku intervenciju usled blokade digestivnog trakta nastale gutanjem celih predmeta ili njihovih delova. Gotovo četvrtina prijava imala je fatalan ishod uzrokovan perforacijom creva, unutrašnjim opstrukcijama ili sepsom.

Doktorka Holi Daton, direktorka hitne veterinarske službe VEG ER za kućne ljubimce u Tampi, navodi za Njuzvik da ove tvrdnje oslikavaju situaciju iz prakse, ali napominje da podatke ne treba generalizovati.

"Izveštaj opisuje slučajeve prijavljene Centru za sigurnost kućnih ljubimaca, pa nam zapravo ne govori da su igračke generalno vodeći uzrok povreda kućnih ljubimaca niti da je većina hitnih veterinarskih intervencija i smrtnih slučajeva povezana sa igračkama", objasnila je ona.

Uprkos prisutnim rizicima, Datonova dodaje da rekviziti za igru ipak ne predstavljaju najčešći uzrok stradanja sa kojim se sreće u urgentnoj medicini. S druge strane, predstavnici CPS-a upozoravaju da postojeći podaci ukazuju na ozbiljne propuste u kontroli.

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"Industrija igračaka za kućne ljubimce vredi milijarde dolara, a nema obaveznog testiranja, povlačenja proizvoda niti prijavljivanja povreda. Naša analiza razgovora sa vlasnicima, prijava incidenata i veterinarske dokumentacije pokazuje jasan i zabrinjavajući trend: neprobavljivi materijali iz igračaka dovode do hitnih slučajeva i smrti koje se mogu sprečiti."

Uobičajene povrede

Datonova često zbrinjava pacijente sa povredama izazvanim ovim predmetima, ističući da se opasnosti manifestuju na više načina.

"Najčešće viđamo progutane igračke ili njihove delove. Srećemo se i sa gušenjem, povredama u ustima i polomljenim zubima zbog žvakanja tvrdih predmeta", navela je ona i dodala da kod mačaka postoji poseban faktor rizika.

"Kod mačaka su vezice ili trake pričvršćene za igračke veliki rizik ako ih progutaju", naglašava Datonova, dodajući: "Neki ljubimci dođu odmah nakon što vlasnik primeti da deo igračke nedostaje, a drugi tek kasnije, kada počnu da povraćaju, odbijaju hranu ili se jednostavno ne ponašaju kao inače."

Izveštaji obuhvataju širok spektar sintetičkih i prirodnih materijala - od gume, plastike i silikona, preko najlona i platnenih punjenja, do konopaca i žičanih elemenata. Gutanje ovih delova redovno dovodi do mehaničkih blokada u želucu i crevima. Upozorava se i na činjenicu da izrada predmeta za životinje podleže znatno blagijim kriterijumima u odnosu na dečije igračke, iako su izloženi intenzivnom žvakanju i kidanju.

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Pored zdravstvenog rizika, lečenje iziskuje i velika finansijska sredstva. Vlasnici obuhvaćeni istraživanjem navode troškove od nekoliko hiljada pa do preko 15.000 dolara za složene hirurške zahvate uklanjanja stranih tela.

Ponašanje životinje kao ključni faktor opasnosti

Ocenjujući nivo ugroženosti, Datonova ističe da su navike ljubimca presudnije od same rase.

"Pas koji kida igračke i guta delove izložen je sasvim drugačijem riziku od psa koji plišanu igračku samo nežno nosi u ustima", objašnjava ona, napominjući da su mlade i radoznale životinje podložnije incidentima.

Pojedina zdravstvena oboljenja, poput endokrinih poremećaja koji pojačavaju apetit, mogu dodatno podstaći životinju da guta nejestive predmete. Iz tog razloga, vlasnicima se savetuje posmatranje načina igre: "Pitanje koje bih zapravo postavila vlasniku glasi: da li se vaš ljubimac igra tom igračkom ili pokušava da je pojede?"

Preporuke za bezbedan izbor

Izveštaj poziva na poseban oprez kod artikala sa dodatim aromama, predmeta koji se reklamiraju kao neuništivi, kao i kombinovanih proizvoda koji spajaju hranu sa plastikom ili gumom.

"Najviše me brinu igračke koje su dovoljno male da ih životinja može progutati ili se njime ugušiti, igračke koje se raspadaju na komadiće i one sa delovima koji se mogu odvojiti, poput zviždaljki, punjenja, vezica ili traka", upozorava dr Daton.

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Izbegavanje izuzetno tvrdih rekvizita poput prirodnih kostiju, rogova ili kopita takođe se preporučuje zbog čestih lomova zuba. Osim toga, trošenje materijala menja prvobitna svojstva rekvizita: "Nešto što je bilo odgovarajuće veličine kada ste ga kupili može postati dovoljno malo da ga ljubimac proguta nakon što se istroši."

Kao preventivne mere navode se prilagođavanje veličine i čvrstine predmeta karakteru životinje, stalni nadzor i uklanjanje oštećenih rekvizita. Predmete sa trarakama i konopcima treba sklanjati nakon upotrebe, naročito u domovima sa mačkama. Ukoliko se posumnja na gutanje stranog tela, veterinarsku pomoć treba potražiti odmah.

"Najvažnije je da ljudi iz svega ovoga ne zaključe da ljubimcima ne treba davati igračke. Igra i mentalna stimulacija su važne. Važnije je pronaći igračke koje odgovaraju navikama vašeg ljubimca i imati na umu da nijedna igračka ne ostaje bezbedna zauvek. Ako ljubimac počne da je kida i guta delove, vreme je da mu je oduzmete," zaključuje Datonova.

(Kurir.rs/Index)

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