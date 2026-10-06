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Nova sezona "Potere" počela je pobednički! Već u prvoj epizodi takmičari su uspeli da nadigraju Tragačicu Milicu Jokanović i osvoje 1.200.000 dinara, najavivši uzbudljivu sezonu u kojoj će publika omiljeni kviz od sada pratiti četiri puta nedeljno.

Prvi tim nove sezone činili su Darko Mlinar, Aleksandar Stojković, Stevan Tanović i Đorđe Arsić. Darko, Stevan i Đorđe iz prve igre izašli su sa po 105.000 dinara, dok je Aleksandar osvojio 75.000. U duelima sa Milicom svi takmičari opredelili su se za više ponuđene sume, ali su trojica izborila mesto u finalnoj poteri. Darko je odbranio 500.000, Aleksandar 400.000, a Stevan 300.000 dinara, dok Đorđe nije uspeo da im se pridruži u završnici.

Kviz "Potera" Foto: Promo

Uzbudljiva završnica i borba za 1.200.000 dinara

Tako se trojka u finalnoj poteri borila za ukupno 1.200.000 dinara. Napravili su 15 koraka prednosti, a Milicu su tokom igre dva puta uspeli da vrate. Neizvesnost je trajala do samog kraja, kada je Tragačici nedostajao samo jedan korak da ih stigne, pa su Darko, Aleksandar i Stevan novu sezonu otvorili velikom pobedom.

Zanimljive priče takmičara

Premijernu epizodu obeležili su i zanimljivi detalji iz života takmičara. Darko, diplomirani pravnik koji se bavi origamijem sa Milicom je imao i mali "susret sa prošlošću". Kada je ranije učestvovao u "Superpoteri", poklonio joj je origami lisicu, a Milica je njegov poklon sada donela sa sobom u studio "Potere". Aleksandar je osam godina živeo i radio u Rusiji, pa je sa Tragačicom deo razgovora vodio i na ruskom jeziku. Ni Stevanu Milica nije bila nepoznat protivnik, jer mu je upravo ona bila Tragačica i prilikom njegovog prethodnog učešća u "Poteri". Četvrti član ekipe Đorđe publici je takođe bio poznat iz "Superpotere", u kojoj je svojevremeno pobedio četvoro Tragača i osvojio milion dinara.

Kviz "Potera" Foto: Promo

Novi termin emitovanja

Prvi milion je već pao, a na sledeću "Poteru" više ne morate da čekate nedelju dana. Nova epizoda stiže već sutra, jer se od ove sezone kviz emituje od ponedeljka do četvrtka u 21 čas na RTS 1.

U novoj epizodi "Potere" saznaćemo može li se do pobede pravim putem kada se u istom timu nađu dva pravnika, turistički vodič i profesor nemačkog? Student Pravnog fakulteta Miloš Petrović i ekspert za imovinsko pravo Zoran Gerić potrudiće se da Tragaču ne ostave mnogo prostora za žalbu, turistički vodič Emina Dramlić da ekipu povede u pravom smeru, a profesor nemačkog Mateja Dimitrijević da pokaže da mu je poznavanje jezika samo jedan od aduta.

Pogledajte video: Isečak iz kviza "Potera"