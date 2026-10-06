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Kucate poruku "Hajde da krenemo..." i zastanete pred poslednjom rečju. Da li treba napisati "iz početka" ili "ispočetka"? Obe varijante deluju poznato, pa mnogi lako pomisle da mogu da izaberu onu koja "bolje" izgleda.

Ipak, u srpskom jeziku ovi oblici imaju različita značenja. Zato odgovor na pitanje kako se pišu zavisi od toga šta želite da kažete.

Kada se piše "iz početka"?

"Iz početka" piše se odvojeno kada znači "od početka", odnosno kada govorimo o vraćanju na početak neke radnje.

Na primer:

- "Pogrešila sam u računanju, pa moram sve iz početka".

- "Nisam čuo objašnjenje. Ispričaj mi iz početka".

- "Hajde da krenemo iz početka".

U ovim rečenicama želimo da ponovimo računanje, ponovo čujemo objašnjenje ili napravimo novi početak. Zato između "iz" i "početka" ostavljamo razmak.

Dileme oko pravopisa Foto: Shutterstock

Kada se piše "ispočetka"?

"Ispočetka" piše se spojeno kada znači "isprva", "u početku" ili "u prvo vreme". Njime opisujemo kako je nešto izgledalo ili kako smo se osećali u početnoj fazi.

Na primer:

- "Ispočetka mi je novi posao delovao teško, ali sam se brzo snašla".

- "Ispočetka nije želeo da ide na put, a kasnije se predomislio".

- "Ispočetka smo se teško sporazumevali, a sada se odlično razumemo".

Ovde nema ponavljanja radnje. Govorimo o onome što je važilo u početku, pre nego što se nešto promenilo.

Jedna rečenica pokazuje razliku

Uporedite oba oblika u ovom primeru:

- "Ispočetka nisam razumela zadatak, pa sam odlučila da ga uradim iz početka".

Prvo "ispočetka" znači da zadatak u početku nije bio jasan. Drugo "iz početka" znači da je osoba odlučila da ga ponovo uradi, od početka.

Kada sledeći put zastanete nad porukom, pokušajte da zamenite izraz. Ako odgovara "isprva", pišite "ispočetka". Ako odgovara "od početka", pišite "iz početka". Tako ćete znati i kako da napišete poruku sa početka teksta.

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