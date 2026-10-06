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Dobra brada ne mora da znači policu punu ulja, balzama, voskova i različitih preparata. Mnogo je važnije da znate kako da je pravilno skratite, održavate konture i negujete kožu koja se nalazi ispod dlaka.

Upravo tu mnogi prave grešku. Brada može izgledati uredno kada je tek sređena, ali već nekoliko dana kasnije dlačice počinju da rastu u različitim pravcima, obrazi i vrat gube jasnu liniju, a koža ispod brade može postati suva ili iritirana.

Dobra rutina zato ne mora da traje dugo. Nekoliko minuta redovnog održavanja može napraviti veću razliku nego veliki broj proizvoda koje ćete koristiti samo povremeno.

Prvo pronađite odgovarajuću dužinu

Najvažnije je da trimer podesite prema dužini koju želite. Ako niste sigurni, počnite sa dužim podešavanjem, jer prekratko skraćena brada ne može odmah da se popravi.

Zalutale dlačice oko brkova, zulufa i obraza možete ukloniti malim makazama. Cilj nije da sve izgleda kao da je nacrtano lenjirom, već da oblik prati vaše lice i ostane uredan i kada brada malo poraste.

Održavanje brade Foto: Shutterstock

Posebno pažljivo treba raditi oko vrata i obraza. Prenisko postavljena linija vrata može vizuelno smanjiti bradu, dok previsoka može izgledati neprirodno.

Uredite vrat i obraze, ali ne preterujte

Najjednostavnije pravilo jeste da uklonite dlačice koje se spuštaju ispod prirodne linije vilice. Bolje je napraviti nekoliko manjih poteza nego odjednom ukloniti previše.

Kod brijanja britvicom ili veoma bliskog trimovanja treba biti naročito pažljiv. Prejak pritisak i višestruki prelazak preko istog mesta mogu izazvati crvenilo, iritaciju ili sitne posekotine.

Prirodna kontura često izgleda bolje od savršeno ravne linije. Brada treba da prati oblik lica, a ne da izgleda kao strogo iscrtan okvir.

Ne zaboravite kožu ispod brade

Brada zadržava znoj, masnoću i sitne nečistoće, pa je važno prati je blagim sredstvom i dobro isprati. Agresivno ribanje neće učiniti bradu čistijom, ali može iziritirati kožu.

Brada Foto: Profimedia

Ako su koža i dlake suve, zategnute ili se perutaju, možete koristiti malo ulja ili laganog hidratantnog proizvoda. Međutim, nije neophodno da svaki muškarac svakodnevno koristi ulje za bradu.

Važi jednostavno pravilo: veća količina proizvoda ne znači bolju negu. Previše ulja može ostaviti dlake masnim i otežati održavanje urednog izgleda.

Češljanje je mali korak koji pravi veliku razliku

Četka ili češalj pomažu da se dlake raspetljaju i slože, ali i da lakše primetite delove koje treba skratiti. Istovremeno se prirodna masnoća raspoređuje duž dlake.

Umesto velikog sređivanja jednom u nekoliko nedelja, mnogo je praktičnije da bradu kratko proverite na svaka dva ili tri dana. Tako ćete na vreme primetiti dlačice koje štrče i zadržati željeni oblik.

Ako se ispod brade uporno pojavljuju crvenilo, bol, kraste ili jako perutanje, problem ne treba pokušavati rešiti dodatnim preparatima. U takvim situacijama bolje je potražiti savet dermatologa.

Na kraju, dobra rutina za bradu zapravo je mnogo jednostavnija nego što se često predstavlja: trimer, uredne ivice, blago pranje, češljanje i hidratacija kada je potrebna. Uredna brada mnogo više zavisi od doslednosti nego od broja bočica u kupatilu.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Podbradak