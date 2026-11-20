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Arhivski snimak jelovnika sa čuvenog broda "Galeb", sastavljen 1. januara 1977. godine, privukao je ogromnu pažnju pratilaca na društvenim mrežama i pokrenuo talas jugonostalgije. Sačuvani dokument prikazuje praznične obroke namenjene posadi prvog dana u novoj godini, dajući autentičan uvid u svakodnevne detalje života na plovilu koje zauzima posebno mesto u istoriji bivše države.

Titova čuvena "ploveća rezidencija"

Nekadašnji školski brod Jugoslovenske ratne mornarice, koji je u javnosti prepoznatljiv pre svega kao ploveća rezidencija Josipa Broza Tita, ponovo je došao u fokus interesovanja ljudi sa ovih prostora. Ovoga puta pažnju javnosti nisu privukle političke sjednice, međunarodne posete niti istorijski dogovori, već sasvim jednostavna, životna tema – novogodišnji meni.

Novogodišnji jelovnik na Titovom brodu "Galeb" Foto: Printscreen/Facebook/Bato Lukić

List papira sačuvao je tačan raspored jela za početak 1977. godine. Jutro je počinjalo skromno – uz čaj i kranjsku kobasicu obogaćenu senfom. Ručak je obuhvatao bogatiji jelovnik sa goveđom supom sa zvezdicama, bečkom šniclom, prženim krompirom, dinstanim graškom, salatom od cvekle i desertom. Za večernji obrok bio je predviđen laganiji meni – jetrena pašteta uz kompot od voća.

Ikona jugoslovenske pomorske baštine

Ovaj naizgled jednostavan raspored obroka nosi poseban šarm jer pruža nesvakidašnji pogled u prošlost i svedoči o svakodnevici posade koja je i tokom praznika izvršavala svoje zadatke na moru. "Galeb" važi za jedan od najpoznatijih simbola pomorske istorije bivše Jugoslavije. Napravljen je 1938. godine u Italiji sa prvobitnom namenom da prevozi banane, da bi nakon Drugog svetskog rata, tačnije 1951. godine, prošao temeljnu rekonstrukciju i prilagođavanje potrebnim standardima mornarice.

Pogledajte u galeriji fotografije Josipa Broza Tita u zvaničnim posetama:

1/8 Vidi galeriju Poseta Tita Londonu 1953. godine Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Već u martu 1953. godine, Tito je ovim brodom otputovao u svoju prvu zvaničnu posetu Velikoj Britaniji. Tokom narednih decenija, nekadašnji predsednik SFRJ ostvario je 14 putovanja na ovom plovilu, obišavši 18 zemalja Evrope, Azije i Afrike i pristavši u ukupno 29 svetskih luka.

Svetski lideri i zvaničnici na palubi "Galeba"

Palubom ovog legendarnog broda kročili su mnogobrojni svetski lideri i članovi kraljevskih porodica. Među uglednim gostima našli su se britanski premijer Vinston Čerčil, car Etiopije Hajle Selasije i kralj Maroka Hasan II. Pored zvaničnika Pokreta nesvrstanih, na brodu su boravili i cenjeni naučnici, visoki vojni starešine i svetski poznati umetnici, poput holivudske zvezde Elizabet Tejlor. Poslednja Titova plovidba "Galebom" zabeležena je 1979. godine.

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