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Evo u čemu je caka

Evo u čemu je caka

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Elen Karter (26) i Konor Gil (27) pronašli su način da putuju uz mnogo manji budžet. Od 2022. godine posetili su 18 zemalja koristeći model poznat kao house sitting.

Putnici borave u tuđoj kući bez klasične naknade za smeštaj, dok se zauzvrat staraju o domu, zalivaju biljke i najčešće čuvaju kućne ljubimce.

Ideju su dobili tokom studija, kada nisu imali dovoljno novca za skupa putovanja.

Prvo su čuvali luksuznu vilu

Njihov prvi angažman bio je u blizini engleskog grada Bikonsfilda. Dobili su na čuvanje vilu na brežuljcima Čiltern, sa privatnom šumom, bioskopom, teretanom i tri psa.

Nekoliko meseci kasnije otputovali su u Budimpeštu, gde su deset dana proveli u kući sa pet spavaćih soba, velikim dvorištem i privatnim bazenom.

Put ih je koštao oko 200 funti, uključujući avionske karte, a dodatno su štedeli tako što su sami pripremali obroke.

Čuvanje kućnih ljubimaca Foto: Wild Life Studio/Shutterstock

Kako funkcioniše besplatan smeštaj?

Par koristi platformu HouseSit Match, koja povezuje vlasnike kuća sa ljudima spremnim da brinu o njihovom domu i životinjama.

Putnici prave profil, navode svoje iskustvo i prijavljuju se na oglase za željene destinacije. Pre dogovora obično sledi razgovor sa vlasnikom, tokom kojeg se preciziraju obaveze, raspored hranjenja životinja i pravila boravka.

Iako se sam smeštaj ne plaća, platforme mogu da naplaćuju članarinu, dok putnici sami snose troškove prevoza, hrane, osiguranja i viza.

Besplatno ne znači i bez obaveza

Ovakvo putovanje nije zamena za hotel bez ikakvih pravila. Briga o životinjama nosi veliku odgovornost, posebno ako ljubimac prima terapiju ili ne može dugo da ostane sam.

Elen i Konor priznaju da zbog obaveza ne mogu čitav dan da budu van kuće, ali im takav ritam odgovara. Umesto noćnih izlazaka, više uživaju u mirnom upoznavanju destinacije.

Pre prihvatanja ponude važno je proveriti profil vlasnika, prethodne recenzije, tačnu lokaciju i sve zadatke. Dogovor bi trebalo da bude napisan, a prvi razgovor obavljen video-pozivom.

House sitting može znatno da smanji cenu putovanja, ali najbolje odgovara odgovornim ljudima koji za besplatan krov nad glavom mogu da ponude vreme, pouzdanost i ozbiljnu brigu o tuđem domu

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Jesenja putovanja