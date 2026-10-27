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Brajan Džonston, britanski fotograf, posle višegodišnje uporne potrage doživeo je nešto posebno. Brojne vikende provodio je s prijateljem u prirodi i tragao za neobičnom životinjom. Kada mu se konačno ukazala prilika, nastala je serija zadivljujućih fotografija.

Fotograf je tajanstvenu životinju prvi put ove godine primetio prošle nedelje, ali je ona brzo osetila njegovo prisustvo i pobegla. Sutradan se s prijateljem vratio na isto područje, gde ih je dočekalo veliko iznenađenje. Usred livade mirno je odmarao veličanstveni i izuzetno retki beli jelen.

Džonston, koji se fotografisanjem divljih životinja bavi oko četiri godine, pretpostavlja da je jelen bio potpuno iscrpljen posle naporne noći tokom sezone parenja. Fotografi su uspeli da mu priđu i posmatraju ga oko pola sata, a da ga nisu uznemirili. Kada je životinja konačno ustala, Džonston je iskoristio trenutak i snimio svoje najbolje fotografije.

Prema rečima stručnjaka Čarlsa Smit-Džounsa, najverovatnije je reč o običnom jelenu s odlikama albinizma, što je izuzetno retka pojava, piše PetaPixel. Britanac je istog jelena primetio je i prošle godine, ali je ove godine bio krupniji i imao razgranatije rogove.

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