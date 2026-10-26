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Postoje želje koje čuvamo godinama, čak i kada više ne smemo da se nadamo njihovom ostvarenju. S vremenom prestanemo da ih pominjemo, a ponekad ubedimo sebe i da nam više nisu toliko važne. Ipak, dovoljno je da se okolnosti samo malo promene pa da ponovo pomislimo kako ipak nije sve izgubljeno.

Novembar bi mogao da donese upravo takva iznenađenja i približi ostvarenje nečega do čega im je istinski stalo. Za tri horoskopska znaka počinje period u kojem bi dugogodišnje čekanje napokon moglo da se isplati.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpijama je već neko vreme najvažnije da pronađu sigurnost i stabilnost. Možda pokušavaju da reše stambeno pitanje ili da pronađu posao koji će im omogućiti bezbrižniju svakodnevicu. Novembar bi mogao da im donese vest koju dugo čekaju i pomogne im da napokon počnu da rešavaju ono što ih opterećuje.

Posebno bi mogao da se pokrene finansijski plan. Ako čekaju odgovor od kojeg zavisi njihova budućnost ili se nadaju boljoj zaradi, uskoro bi moglo da se pokaže da se strpljenje isplatilo. Neće nužno sve doći na svoje mesto odjednom, ali konkretan pomak biće dovoljan da napokon odahnu. Ono što im je najviše nedostajalo jeste osećaj da ponovo imaju kontrolu nad sopstvenim životom.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

U ljubavi bi Vodolije moglo da dočeka prijatno iznenađenje. Ako već neko vreme razmišljaju o osobi čije im namere nisu sasvim jasne, novembar bi mogao da donese trenutak koji će razrešiti sve nedoumice. Neko bi napokon mogao da pokaže da su osećanja obostrana, umesto da sve ostane na neizrečenim očekivanjima.

Onima koji su u vezi posebno će značiti partnerova pažnja i spremnost da se više potrudi oko njihovog odnosa. Možda već dugo priželjkuju upravo takvu potvrdu, bez velikih obećanja i dramatičnih razgovora. Ponekad je dovoljan jedan iskren razgovor da shvatimo koliko smo nekome važni, a Vodolijama bi novembar mogao da donese upravo to.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi su možda već odustali od želje koju su nekada smatrali veoma važnom. Prihvatili su da se neke stvari nisu odvile prema planu i prestali da očekuju da će se išta promeniti. Ipak, tokom novembra mogla bi da se pojavi nova mogućnost koja će ih podsetiti zašto im je do toga nekada toliko bilo stalo.

Posebno bi moglo da ih iznenadi ponovno otvaranje vrata koja su smatrali zatvorenim. Prilika povezana sa prošlim planovima mogla bi da se vrati u njihovu svakodnevicu, ali ovog puta u okolnostima koje im više odgovaraju. Važno je da ne odbace mogućnost samo zato što su se već pomirili sa drugačijim ishodom. Možda će upravo sada dobiti priliku koju su nekada priželjkivali, ali za koju tada još nisu bili spremni, piše Krstarica.

(Kurir.rs/Story.hr)

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