Slušaj vest

Hrabrost ne znači da nikada ne osećamo strah, već da smo spremni da se suočimo sa nepoznatim i onda kada nismo sigurni kako će se sve završiti. U astrologiji se pojedini znakovi posebno povezuju sa odvažnošću, odlučnošću i spremnošću na rizik. Među njima se često izdvajaju Ovan i Lav.

Ovan: Ne uzmiče pred izazovima

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovi su poznati po svojoj energiji, odlučnosti i takmičarskom duhu. Kao prvi znak Zodijaka, simbolizuju početak, inicijativu i želju za akcijom. Kada se nađu pred izazovom, često ne čekaju da se sve okolnosti poklope, već odmah kreću ka cilju.

Njihova hrabrost posebno dolazi do izražaja u trenucima kada je potrebno brzo reagovati ili preuzeti odgovornost. Ovnovi ne vole dugo da se zadržavaju na sumnjama, a prepreke često doživljavaju kao priliku da pokažu šta umeju.

Ipak, njihova odvažnost ponekad može da preraste u impulsivnost. U želji da što pre reše problem, mogu da zanemare moguće posledice. Kada nauče da spoje svoju energiju sa malo strpljenja, njihova hrabrost može postati ogromna prednost.

Lav: Ima hrabrosti da stane iza svojih uverenja

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lavovi se često povezuju sa samopouzdanjem, ponosom i snažnim karakterom. Vole izazove u kojima mogu da pokažu svoje sposobnosti, ali se njihova hrabrost ne odnosi samo na takmičenje i postizanje uspeha. Često su spremni da se zauzmu za ljude do kojih im je stalo i jasno izraze svoje mišljenje, čak i kada se ono razlikuje od mišljenja većine.

Za razliku od Ovna, koji je sklon brzom reagovanju, Lav svoju hrabrost često pokazuje kroz postojanost i spremnost da ostane veran sopstvenim uverenjima. Ne vole da odustaju kada im je nešto važno, a u teškim trenucima nastoje da zadrže samopouzdanje i podstaknu druge da učine isto.

Njihova najveća snaga može biti upravo u tome što se ne plaše da preuzmu odgovornost i stanu iza svojih odluka. Ipak, ponekad im ponos otežava priznavanje greške ili traženje pomoći.

Foto: Shutterstock

Hrabrost ne izgleda uvek isto

Iako se Ovan i Lav u astrologiji često izdvajaju kao posebno hrabri znakovi, svoju odvažnost pokazuju na različite načine. Ovan je sklon tome da odmah krene u akciju, dok Lav češće pokazuje hrabrost kroz samopouzdanje, lojalnost i spremnost da brani ono u šta veruje.

Naravno, hrabrost nije osobina rezervisana samo za ova dva znaka. Ona se može pokazati kroz krupne odluke, ali i kroz svakodnevne situacije u kojima odlučimo da uradimo nešto što nam nije lako.

(Kurir.rs/Index)

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija