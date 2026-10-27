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Pre nego što se grejanje pojača na maksimum, vredi proveriti da li su radijatori spremni za predstojeće hladne mesece. Jedan brz postupak mogao bi pomoći u rešavanju čestog problema koji utiče na njihovu efikasnost.

radijator Foto: Shutterstock

Jesen je već u punom jeku, a upravo je sada idealno vreme za pripremu radijatora za hladnije dane kako bi dom ostao što topliji i prijatniji. Većina domaćinstava obično uključuje grejanje kada se spoljne temperature ustale ispod 15 stepeni Celzijusa, što se najčešće dešava početkom oktobra.

Novinarka Ketrin Mekfilips otkrila je za "Mirror" jednostavan trik na koji se oslanja kako bi njen dom ostao topao tokom cele zime.

"Živim u staroj viktorijanskoj kući u Škotskoj, u kojoj često ima promaje, pa mi je izuzetno važno da radijatori rade kako treba", rekla je.

Metode čišćenja radijatora

Radijatori tokom rada zagrevaju prostor, ali se u njihovim rebrima s vremenom nakupljaju prašina i druge nečistoće. Ako se redovno ne čiste, mogu ometati strujanje toplog vazduha i smanjiti efikasnost grejanja, zbog čega prostorije mogu ostati hladnije nego što bi trebalo da budu.

Kako očistiti radijator fenom za kosu Foto: Printscreen/Youtube

Čišćenje radijatora ne mora biti zahtevan posao niti oduzimati mnogo vremena. Za uklanjanje nakupljene prašine dovoljno je izdvojiti desetak minuta i upotrebiti običan fen za kosu.

Fen za kosu

Iako se takav način čišćenja može činiti neobičnim, u uskim prostorima između rebara radijatora tokom godine nakupljaju se prašina, dlake kućnih ljubimaca i sitna vlakna. Budući da su ta mesta teško dostupna, nečistoće se tamo često zadržavaju uprkos redovnom čišćenju prostorije.

Nakupljena prašina može ometati strujanje toplog vazduha i tako otežati zagrevanje prostorije. Zbog toga radijator možda neće zagrevati prostor onako efikasno kako bi trebalo, a sistem grejanja može trošiti više energije, što se u krajnjem ishodu može odraziti i na veće račune.

grejanje Foto: Shutterstock

Fen za kosu može poslužiti za uklanjanje prašine iz teško dostupnih delova radijatora, kao i one koja se nakupila iza njega. Snažan mlaz vazduha izbacuje nečistoće prema dole, na pod, odakle ih je potom lako ukloniti.

"Radijatore volim da očistim krajem septembra, pre početka grejne sezone, a tokom hladnijih meseci to ponavljam jednom mesečno kako bi što efikasnije zagrevali prostor", objasnila je Ketrin.

Uklanjanje prašine

Najpre ispod radijatora treba prostreti peškir kako bi se na njega sakupila prašina koja će tokom čišćenja padati na pod. Tako će kasnije biti znatno lakše pokupiti nečistoće.

Fen za kosu zatim treba podesiti na najnižu temperaturu i najveću brzinu duvanja. Važno je izbegavati vruć vazduh jer on ne doprinosi efikasnijem uklanjanju prašine, a zagrevanjem nakupljenih nečistoća može nastati i neprijatan miris. Nakon toga mlaznicu fena treba usmeriti prema gornjim otvorima i rešetki radijatora kako bi strujanje vazduha potisnulo prašinu na dole i izvan njega.

Radijator Foto: Shutterstock

Kada je čišćenje završeno, dovoljno je skloniti peškir i baciti prikupljenu prašinu, a ostatke nečistoća sa poda pokupiti usisivačem.

"Na kraju vlažnom krpom prebrišem spoljašnju površinu radijatora ako na njoj ima prašine. Tako su radijatori spremni za predstojeće hladnije dane", zaključila je.

(Kurir.rs/Net.hr)

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