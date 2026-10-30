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Hrvatski influenser je sedam dana za doručak, ručak i večeru jeo isključivo u Mekdonaldsu, a cilj mu je bio da proveri da li će se ugojiti ako jede brzu hranu ili će, uz pažljivo praćenje kalorija, ipak izgubiti kilograme. Nakon nedelju dana izazova otkrio je rezultate, a osim brojke na vagi, iznenadilo ga je i koliko mu je poznati lanac brze hrane dosadio.

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Na početku izazova imao je 104,2 kilograma, a tokom sedam dana svaki obrok birao je vodeći računa o kalorijskom unosu. Već prvog dana priznao je da se nakon doručka nije osećao potpuno sitim i da je glad počela da ga hvata i pre ručka. Ipak, nastavio je sa izazovom, redovno beležeći obroke i njihove kalorijske vrednosti.

Poslednjeg dana ponovo je otišao u Mekdonalds, gde je za doručak odabrao McCountry meni. Međutim, ovog puta nije imao previše entuzijazma za naručivanje. Kako je ispričao u videu, čak pet minuta stajao je ispred ekrana za naručivanje, pokušavajući da odluči šta će jesti. Priznao je da mu se gotovo ništa više ne jede, iako ne može da kaže da mu se Mekdonalds zgadio. Jednostavno mu je, nakon sedam dana u kojima je tamo jeo svaki obrok, svega bilo preko glave.

Ipak, najveće iznenađenje čekalo ga je na vagi. Prvog dana izazova imao je 104,2 kilograma, dok je poslednjeg dana vaga pokazala 102,7 kilograma. Za samo sedam dana izgubio je, dakle, kilogram i po.

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Upozorio pratioce

Tokom izazova pratio je i krvni pritisak, budući da su mu brojni gledaoci predviđali da bi takva ishrana mogla da naruši njegovo zdravlje. Pre poslednjeg obroka ponovo je izmerio pritisak i pokazao rezultat koji je opisao kao savršen. Ipak, istakao je da njegov rezultat ne treba shvatiti kao dokaz da je ishrana koja se zasniva isključivo na brzoj hrani dobra za organizam. „Ono što se dogodilo mom telu tokom ovih sedam dana nisam mogao ni da zamislim da će se desiti“, rekao je.

Objasnio je da je tokom cele nedelje bio u kalorijskom deficitu, odnosno da je unosio manje kalorija nego što ih je trošio. Upravo to smatra ključnim razlogom zbog kojeg je izgubio kilograme uprkos tome što je jeo isključivo u Mekdonaldsu.

Međutim, odmah je upozorio da nikome ne bi preporučio da ponavlja njegov izazov. Takva ishrana ne obezbeđuje nužno raznovrsnost namirnica i sve hranljive materije potrebne organizmu, a kratkotrajan rezultat na vagi ne govori dovoljno o ukupnom uticaju na zdravlje.

(Kurir.rs/ dnevno.hr)

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