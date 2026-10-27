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Huan (72) i Antolina (74) iz Argentine zajedno su više od pola veka, ali svako od njih ima svoj dom na drugoj planini. Na oko 3.500 metara nadmorske visine, njihov dan počinje istim ritualom. Huan peške odlazi do supruge kako bi joj pomogao oko životinja i proveo vreme sa njom.

U dolinama Kalčaki, u argentinskoj pokrajini Salta, Huan i Antolina žive daleko od gradske vreve. Njihove kuće nalaze se na planinskom području, oko pet sati hoda od Kafajatea, grada poznatog po vinogradima i živopisnim predelima.

Svako ima svoju kuću, ali svakodnevno dele život

Iako ne dele isti krov, Huan i Antolina svakodnevno dele obaveze i vreme koje provode zajedno. Huan svakog jutra, u pratnji svog psa, pešači između 20 i 30 minuta do Antolininog doma.

Razlog zbog kojeg žive odvojeno nije raskid niti neslaganje. Kada su se upoznali, oboje su već imali svoje kuće u planini, pa su odlučili da zadrže takav način života i nakon što su postali par.

Huan ujutru dolazi kod Antoline i pomaže joj da izvede koze i ovce na ispašu. Nakon obavljenog posla ostaje sa njom još nekoliko sati, a zatim se pre mraka vraća svojoj kući na drugoj planini.

Oboje su čitavog života navikli na seoske poslove, brigu o stoci i kretanje zahtevnim planinskim terenima. Njihova svakodnevica zato podrazumeva mnogo fizičkog rada, ali i vreme koje posvećuju jedno drugom.

Imaju troje dece, a žive daleko od gradske vreve

Huan i Antolina imaju troje dece. Njihov sin Klemente živi sa Antolinom, dok je drugo dvoje dece osnovalo svoje porodice i povremeno dolazi u posetu roditeljima.

Njihovi domovi građeni su od kamena, sa krovovima prekrivenim slamom i drvenim elementima napravljenim od oblica. Život na ovoj nadmorskoj visini nije jednostavan, jer podrazumeva ograničen pristup osnovnim uslugama i svakodnevno oslanjanje na prirodu.

Vodu uzimaju sa prirodnih izvora, dok hranu pripremaju na vatri naloženoj drvima. Obrađuju i male bašte ograđene kamenim zidovima, u kojima uzgajaju krompir, kukuruz i tikve.

(Kurir.rs/Blic)